Vecinos denuncian focos infecciosos por aguas cloacales en un barrio de Capital

Un grupo de vecinos del barrio Quilmes de Corrientes Capital denunció la presencia de aguas cloacales en una manzana de la barriada. Preocupa la presencia de focos infecciosos y enfermedades emergentes. "Nos salen granos en la piel y nos mandan medicación", aseguró Irene, una de las vecinas, en el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio.

Las calles del barrio Quilmes, en la conocida zona de la histórica cervecería, permanecen llenas de aguas negras generando enormes focos infecciosos y con un insoportable olor, lo que generó problemas en la piel y afectó las vías respiratorias de las personas. Incluso, hubo niños internados.

Irene y Sandra, dos vecinas de la barriada, detallaron que las complicaciones en la zona se agravan los días de lluvia. "Los caños que pusieron no son los adecuados, entonces se nos llena de agua cada vez que llueve; se tapan todo", destacaron. "Primero empezó siendo una cuadra y ahora es una manzana entera", contaron a Hoja de Ruta.

"Esto es una latona. No se puede usar el baño porque se tira la cadena y se explota el inodoro. Tenemos que hacer algo", sumaron.

Las mujeres contaron que por esto se generan complicaciones en la piel de algunos vecinos y deben ser tratados con antibióticos. "Hay bebés que fueron internados, además de niños que fueron al hospital", contaron. Según dicen, son niños y niñas de entre 2 a 4 años de edad.

Por el hecho, los vecinos cortaron la calle el día lunes y adelantaron que esta semana podría darse de nuevo si siguen sin respuesta.

