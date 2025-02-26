Invitan a charla sobre emprendimientos inmobiliarios: los detalles del evento

Invitan a charla sobre emprendimientos inmobiliarios. Será este miércoles desde las 18 y se brindarán claves para inversiones inteligentes. En Hoja de Ruta, el arquitecto Carlos Gómez Sierra, indicó los detalles de la actividad.

La propuesta que convoca desde las 18 en Mendoza 825 (primer piso) está destinada a entender cómo invertir y cómo funcionan los lotes privados en las ciudades.

Se trata de una charla dirigida a emprendedores e inversores inmobiliarios, sobre todo del rubro de barrios cerrados y loteos urbanos. El objetivo es abordar las diferentes dimensiones del tema, proponiendo acciones y alternativas superadoras que optimicen estas inversiones.

"Lo que hay que pensar en los barrios cerrados es que sean pensados a través de soluciones de la naturaleza. No sólo por una cuestión folk, sino porque la naturaleza actúe como regulador del ambiente", señaló Gómez Sierra en El Litoral Radio.

El profesional indicó que este tipo de territorios es elegido por matrimonios jóvenes entendiendo la falta de oferta que hay en la ciudad de Corrientes.

"Hoy la necesidad concreta de vivienda y el factor económico inciden muchísimo en la elección de territorio", agregó.

