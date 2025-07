Cristian, el docente que ideó un proyecto para hacer ecoladrillos con botellas plásticas

Los plásticos de un solo uso son grandes contaminantes en el ambiente, pero con creatividad, se puede transformar lo que parecía ser un problema en una oportunidad. En la Escuela Técnica de Empedrado de Corrientes, Cristian Manuel Casco, un docente de 34 años, está liderando un proyecto que promete revolucionar la forma de reciclar plásticos. Texapet, consiste en fabricar ladrillos a partir de botellas de plástico, brindando una alternativa sostenible y económica para la construcción.

El proyecto Texapet surgió de la observación cotidiana en la escuela, donde los estudiantes consumían latas y botellas de plástico. En la materia dictada por Casco, comenzaron a idear un plan para que en lugar de ser desechadas, comenzaran a ser recicladas. En un principio, los chicos empezaron a fundir las latas de aluminio para fabricar pequeños productos, como engranajes y llaveros, pero después se enfocaron en las tapitas de plástico y finalmente en las botellas enteras.

Cada bloque requiere alrededor de 800 gramos de plástico, lo que equivale a entre 40 y 50 botellas de un litro y medio. Los ladrillos hexagonales demostraron ser altamente resistentes, para esto fue necesario la resistencia física y también química en la que los 400 alumnos de la escuela fueron partícipes.

“Colocamos una base de un metro cuadrado en la entrada de la escuela, por donde circulan diariamente unos 400 alumnos, y no se detectó ningún desgaste. Además, los bloques resistieron pruebas con gasoil y aceite sin presentar deformaciones”, explicó a El Litoral, Cristian Manuel Casco, el docente que lleva adelante el innovador proyecto.

El proceso de reciclaje comienza triturando las botellas, que se convierten en pequeños fragmentos en cuestión de segundos. Luego, se funden en un horno eléctrico modificado por los estudiantes. Con el plástico fundido, crean bloques en forma de hexágono, una figura que permite que los ladrillos se encastran entre sí sin necesidad de pegamento, lo que los hace más eficientes y menos contaminantes que otros materiales de construcción.

Para poder tratar el plástico se requiere de una trituradora y en este caso, los estudiantes la construyeron con elementos reciclados.

“Los chicos fabricaron la trituradora de plástico, todo material reciclado, por ejemplo, los ejes donde giran las cuchillas son de amortiguadores. Después, la estructura es de pupites que ya dejaron de usarse, están rotos, están partidos, fueron uniendo los caños, aprovechando los que estaban cortados. Después, el motor que hace girar a la trituradora es de un lavarropa, a mi se me rompió y aporté para que puedan usarlo. Las cuchillas están hechas de discos para cortar madera que giran en conjunto a través de engranaje”, detalló el profesor.

El proyecto despertó el interés de otros organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que en las próximas semanas estará realizando pruebas adicionales para verificar la resistencia y durabilidad de estos ladrillos en distintas condiciones.

“El INTI nos va a hacer las pruebas con los parámetros, con un informe técnico de la resistencia que tienen los bloques, que en estas semanas se va a realizar esas pruebas, con los parámetros, con cuadros, con numeración, con kilos que puede soportar, todo lo que son ensayos destructivos, no destructivos, que se les pueda aplicar a los bloques. Es un avance también importante relacionarse con el INTI”, contó.

Docente destacado de la provincia de Corrientes

Casco fue reconocido por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes como un docente destacado por su gran iniciativa y compromiso con la educación.

“Me asombró que me postulen para recibir ese reconocimiento, no pude contener las lágrimas. No lo esperaba realmente porque estaba rodeado de personas que tienen ya su trayectoria. Los logros son de los alumnos en realidad, más que de un trabajo mío, porque realmente lo que uno hace es lo que debe hacer como profesional de la docencia, darle las herramientas a los chicos para que puedan desarrollarse, que sean independientes y que por ellos mismos puedan lograr sus objetivos. Uno lo que hace es acompañar, ser guía en el proceso”, contó sobre el reconocimiento entregado por la provincia.

El proyecto Texapet ya fue declarado de interés municipal, y actualmente se están coordinando esfuerzos con el municipio de Empedrado para utilizar los ladrillos en espacios públicos. A cambio de esto, la escuela recibirá un lugar físico para poder realizar el emprendimiento.

A lo largo del desarrollo, los alumnos mostraron un nivel de compromiso sorprendente, dedicando horas extras en la escuela para avanzar en el proyecto. En noviembre, el proyecto representará a Corrientes en la instancia nacional de una feria tecnológica en Buenos Aires.

