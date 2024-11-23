Un proyecto correntino convierte aserrín en placas termoacústicas biodegradables

Un equipo de jóvenes correntinos se alzó con el primer premio en el Ideatón Federal 2024, realizado en Buenos Aires, con un proyecto que promete revolucionar la gestión de residuos forestales: “Placas Porá”. Esta iniciativa propone transformar el aserrín, un desecho abundante y problemático en la industria maderera, en placas aislantes termoacústicas 100% biodegradables.

Las placas, de 20x20 cm y 4 cm de espesor, son fabricadas con aserrín y un adhesivo biodegradable a base de dextrina, derivado del almidón. Este diseño no solo reutiliza el residuo sino que también es resistente a la humedad, ligero y completamente amigable con el medio ambiente.

Los autores del proyecto “Placas Porá, el compromiso de cuidar”, son Zoraida Vallejos, Nicolás Duarte, Nahuel Monzón (Capital), Maximiliano Pérez (Goya), Karen Leiva (Sauce) y Briant Ojeda Falcón (Santa Lucía) y según el equipo, este desarrollo podría reducir significativamente la acumulación y quema de aserrín en localidades como Santa Rosa, donde esta problemática genera contaminación y afecta a comunidades vecinas. El proyecto beneficia tanto al sector empresarial, al ofrecer un nuevo uso rentable para el desecho, como a la provincia al mejorar la calidad ambiental.

"Nuestro objetivo es aprovechar casi el 100% del aserrín para evitar que termine quemándose y generando emisiones de dióxido de carbono y otros gases dañinos", explicó a El Litoral, Nicolas Duarte, uno de los autores del proyecto.

El proyecto fue desarrollado como parte del programa Gestión para el Desarrollo, del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el que los participantes reciben capacitación durante un año y finalizan diseñando una política pública para la provincia de Corrientes. Placas Porá fue seleccionado como el mejor proyecto de Corrientes, logrando luego el reconocimiento nacional en el Ideatón.

"Planteamos una solución real a un problema actual, desde una perspectiva económica, ambiental y de gestión pública. La idea surgió porque queríamos contribuir con algo tangible para nuestra provincia", contó Duarte a este medio.

El grupo, integrado por jóvenes de diferentes localidades de Corrientes, incluidas la capital, Goya, Sauce y Santa Lucía, ahora se encuentran en conversaciones con el Ministerio de Hacienda de la provincia para evaluar la viabilidad de implementar el proyecto a gran escala. Si bien aún están en la etapa de prototipos, los creadores esperan avanzar en pruebas de resistencia y funcionalidad para afinar el diseño.

"Tenemos una reunión clave la próxima semana con funcionarios provinciales. Nuestro sueño es ver este proyecto en funcionamiento, contribuyendo al desarrollo sustentable de Corrientes", agregó Nicolás Duarte.

El impacto potencial del proyecto no se limita a la gestión de residuos. También busca fomentar el desarrollo de políticas públicas innovadoras que puedan replicarse en otras regiones del país, demostrando que los residuos industriales pueden transformarse en soluciones para un futuro más sustentable.

