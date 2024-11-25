Fuerte temporal en varias localidades de Corrientes

En las primeras hora de este lunes se registró un fuerte temporal el varias localidades de la provincia de Corrientes.

Cabe mencionar que las tormentas tuvieron su epicentro en Sauce, causando lluvias de más de 70-80 mm en Monte Casero y Pueblo Libertador, y vientos fuertes que dañaron techos de más de 35 viviendas y tres escuelas, donde la localidad está sin electricidad y las clases están momentáneamente interrumpidas.

En este marco, precisaron que en Monte Caseros llovió aproximadamente 26 mm, con fuertes vientos, lo que produjo la caída de árboles.

En Esquina, llovió aproximadamente 100 mm, con fuertes vientos que derribó un tinglado, varios postes de cableado eléctrico que dejó sin luz a los barrios de la localidad.

Ante esto, la DPEC está trabajando arduamente para restaurar el cableado eléctrico y colocar nuevos postes.

En Sauce, hasta el momento llovió 46 mm, con tormentas muy fuertes.

TRABAJO DEL GOBIERNO

Tras las inclemencias ocurridas en la madrugada del lunes en la zona sur de la provincia, el Gobierno provincial se encuentra supervisando y articulando acciones junto a las fuerzas vivas para mitigar las consecuencias de las tormentas que azotaron a diferentes localidades.

Además, los diferentes cuerpos de Bomberos Voluntarios se encuentran trabajando codo a codo con los municipios para resolver los daños materiales ocasionados y también se reforzó la seguridad en las zonas a través de la Policía de Corrientes.

Para mitigar los efectos, Defensa Civil está coordinando con Bomberos Voluntarios, la Policía y otras áreas gubernamentales. A su vez, el sistema del COE está alertando a los intendentes sobre las condiciones meteorológicas y en cuanto al pronóstico de los próximos días se están monitoreando las condiciones en tiempo real.

En tanto, el director de Defensa Civil de la Provincia, Eulogio Márquez, informó sobre las consecuencias de una fuerte tormenta que afectó el sur de la provincia en la madrugada del lunes. En ese marco, detalló que “todo el sur de la provincia, desde Monte Caseros hasta Esquina del Paraná al Uruguay sufrió un frente de tormenta bastante importante, que tuvo su mayor epicentro en la localidad de Sauce”.

“Si bien hubo lugares como en el caso de Monte Caseros, que llovió más de 70 mm, y en Pueblo Libertador llovió 80 mm, en Curuzú Cuatiá llovió más de 50 mm, los vientos fuertes estuvieron localizados en el sureste de la provincia”, especificó

Además, detalló que “en lo que respecta al departamento de Esquina en el barrio Concepción, hubo el desmoronamiento de parte de un tinglado producto de los vientos” y “en Pueblo Libertador tuvimos la caída de árboles, que no ocasionó problemas, ya que el municipio está trabajando en la zona”.

En cuanto a la localidad de Sauce “ya superan las 35 viviendas que sufrieron daños en los techos” y añadió que “tenemos tres escuelas con techos dañados y en este momento la localidad está sin luz, las clases están interrumpidas y estamos recibiendo datos a medida que van haciendo los relevamientos”.

Preparación por parte de Defensa Civil

Por otro lado, Márquez explicó que en cuanto a la labor de preparación por parte de las áreas de Gobierno ante el pronóstico para los próximos días dijo que “tenemos un sistema a través del COE donde momento a momento todos los intendentes están recibiendo las alertas para que puedan ir monitoreando a su vez vean cómo evolucionan las tormentas y con qué efectos puede llegar a distintas localidades las tormentas”.

“Si bien la alerta, por ejemplo, no llega a la ciudad de Corrientes, lo mismo se recibieron los partes, así la secretaría de Protección Civil puede mitigar de acuerdo a los protocolos que ya tenemos los efectos” porque “la intensidad de una tormenta no se puede medir hasta que ocurre la misma, entonces se ponen alerta a las distintas estructuras donde hay Bomberos Voluntarios, a la Policía, a las guardias de la DPEC, y las demás estructuras provinciales a través del COE”.

Asimismo, ante los pronósticos sostuvo que “en principio estamos hablando de que no superan el 40% de posibilidades de lluvias, pero vamos a ver cómo va evolucionando”.