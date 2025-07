La Misión Apolo XI, los astronautas y los Ovnis

n Sin duda la historia de la astronáutica tendrá su punto sobresaliente a partir de la llegada del hombre a la Luna, hecho que ocurrió el 20 de julio de 1969, cuando los tres astronautas norteamericanos Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, integrantes de la Misión Apolo XI, pasaron a los libros de historia con un hecho que quedó marcado en la historia de la humanidad. Ayer se cumplieron 55 años de este hito para la Astronáutica mundial. Y esto dio también origen al la celebración mundial del Día del Amigo, que el doctor Enrique Febraro, odontólogo argentino, aprovechó para iniciar esta celebración mundial, viendo que esa vez prácticamente todo el planeta estuvo pendiente de la llegada del hombre a la Luna. Pero mas allá de todo eso, hay muchos enigmas en torno a la Luna que no han sido debidamente dados a conocer por las autoridades.

Una de ellas es por ejemplo, ¿porqué no se siguió enviando misiones a la Luna? ¿Ocurrió algo para que la NASA decidiera no enviar más astronautas a nuestro satélite? Según algunas fuentes cercanas e investigadores privados, es muy posible que haya ocurrido algo así. Desde la exitosa Misión Apolo XI hasta la última, la Apolo XVII, diez astronautas caminaron sobre la superficie lunar y todos tuvieron importantes experiencias y testimonios de haber observado extrañas luces desplazándose sobre la superficie lunar, incluso siguiendo los vuelos de las cápsulas hasta descender en la superficie, como si los estuvieran observando. Lo cierto es que todos los vuelos de las distintas misiones Apolo fueron seguidos por extraños objetos luminosos, incluso desde que salieron desde la órbita de la Tierra hacia la Luna. Todos estos testimonios fueron confirmados por los astronautas de las distintas misiones, que contaron lo que pasó.

Detalles increíbles

Cuando Apolo XI estuvo sobre la Luna, aprestándose a descender sobre el Mar de las Crisis, los astronautas observaron en este cráter una formación de varios objetos en forma ovoidal, formados uno al lado del otro, frente a un gran hangar. Asombrados y atemorizados por lo que veían, dieron la noticia al Centro Houston. “Hay otras naves aquí, posadas en la superficie, ¿qué hacemos?” Desde Tierra les dieron la orden de cambiar el lugar de alunizaje por el Mar de la Tranquilidad, donde finalmente descendieron. Por supuesto que a los astronautas se les prohibió terminantemente comentar nada. Pero un radioaficionado italiano había captado la comunicación entre los astronautas y el Control Houston. Por supuesto que la Nasa desmintió todo esto sin comentar nada. El astronauta Michael Collins, que permaneció orbitando la Luna, declaró en posterior conferencia de prensa, que al pasar por la cara oculta, le llamó la atención ver cuatro objetos luminosos alineados en un cráter y dijo que no podría decir con certeza que eran. “Esto fue un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad”. También los astronautas dejaron sobre la superficie lunar una placa metálica que decía: “Aquí los hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez pie en la Luna. Julio 20 de 1969 A.D. Hemos venido en paz por toda la Humanidad”. Y firman los tres astronautas y quien era el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Richard Nixon. Los astronautas exploraron nuestro satélite durante dos horas, recogieron restos de roca y colocaron un sismógrafo y un laser, para medir exactamente la distancia Tierra-Luna. Dejaron también depositados como testimonio para el futuro, escudos nacionales de todos los países de la Tierra, incluído el pequeño principado de Andorra.

Posibilidad alienígena

También se dice que hay bases secretas extraterrestres en la cara oculta de la Luna, que las autoridades, tanto norteamericanas como rusas, ya lo saben, incluso se habló que una expedición soviética, posterior a las misiones Apolo, habría sido atacada por seres alienígenas, que sin duda no quieren que los hombres de la Tierra vayan más a la Luna. Puede ser porque de golpe, tanto rusos como norteamericanos, perdieron el interés por ir allí y descubrir cosas, Ahora apuntan a Marte, su próximo objetivo, pero que parece muy lejano. Y para terminar con los hechos misteriosos, como si todo esto fuera poco, una de las sondas enviadas por China, hizo saber que captó, al pasar por la cara oculta de la Luna, una serie de formas rectas, aparentemente edificios artificiales rectangulares construidos por alguna civilización desconocida, evidentemente no humana que está allí desde hace tiempo. ¿Será una base ET?.

El Proyecto Apolo había sido precedido por el Programa de Exploración Orbital Automática Ranger y por el alunizaje de los módulos Surveyor. Los dos hombres que por primera vez pisaron un cuerpo celeste, en este caso la Luna, fueron Neil Armstrong y Edwin Aldrin, mientras se quedaba a bordo del módulo orbitando la Luna, Michael Collins. A pesar de la prohibición de hablar, la mayoría de los astronautas contó sus experiencias y no dejaron dudas de que algo había sucedido allá arriba y ellos brindaron su testimonio muy importante.

La última misión de la serie Apolo, justamente la 17, fue la despedida de astronautas norteamericanos de la Luna. Eugene Cernan, el comandante de la última misión, escribió las iniciales de su pequeña hija en el polvo lunar, cerró la escotilla del módulo y justo antes del despegue les dijo a sus compañeros: “Larguémonos de aquí, ya no tenemos nada que hacer”. Cernan no se hubiera imaginado que sus palabras serían las últimas emitidas sobre la superficie lunar y sus huellas, las últimas huellas humanas sobre la superficie de la Luna, hasta quien sabe cuándo. La misión Apolo XVII se llevó a cabo en 1972 y fue el último viaje lunar del siglo.