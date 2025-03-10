Están abiertas las inscripciones para el nuevo ciclo de la Academia IT

La Municipalidad de Corrientes informa que desde este lunes están abiertas las inscripciones para la cuarta edición de la Academia IT, donde se brindarán conocimientos y habilidades en informática y tecnología.

El programa cuenta con 400 cupos disponibles. Este año, los cursos serán de Data Analytics, Project Manager, Diseñador Web y UX Designer. En todos los casos son dictados por profesores de Fol Academy.

Esta iniciativa, organizada desde MuniJoven y promovida desde la Municipalidad de Corrientes, responde a la demanda de la juventud para que tengan necesidad de ir a otras jurisdicciones a formarse en la industria del software. Se trata de una actividad económica en auge con gran potencial de crecimiento en el país y en el mundo. “Apuntamos al desarrollo económico en la ciudad pensando en los jóvenes con los cambios tecnológicos que se vienen”, explicó el intendente.

Los requisitos para postular son: tener más de 18 años, nivel secundario completo y disponer de una computadora con acceso a internet. Quienes estén interesados pueden encontrar más información y realizar su inscripción en la página web de la Municipalidad de Corrientes (https://ciudaddecorrientes.gov.ar/perfiles-it-prueba).