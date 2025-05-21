Salud: mejoran becas, concretan 50 contratos profesionales y suman 560 enfermeros

El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que formalizó el contrato de 50 profesionales, sumó 560 nuevos enfermeros y avanzó en la actualización de becas. El objetivo está puesto en la incorporación de mayor personal para mejorar las condiciones laborales.

Como detalló la cartera sanitaria provincial, en lo que va del año, se formalizaron 50 contratos a profesionales que anteriormente trabajaban bajo la modalidad de convenio, en un proceso que apunta a la regularización progresiva del plantel sanitario.

Además, se sumaron 560 nuevos contratos de enfermeros, lo que permite reforzar la atención en hospitales y centros de salud de todos los niveles.

En articulación con el Ministerio de Hacienda, también se avanzó en la actualización de becas para el personal de enfermería, con el objetivo de dignificar su tarea cotidiana y reconocer el rol esencial que desempeñan en la atención directa de la población.

Desde el Ministerio de Salud, destacaron que estas acciones reflejan el compromiso sostenido con el fortalecimiento del sistema público y aseguraron que se mantiene un canal de diálogo abierto con los distintos sectores para continuar mejorando la calidad de los servicios de salud en la provincia.

