Donar sangre para salvar vidas: realizaron una nueva campaña solidaria

La Municipalidad de Corrientes, el Banco de Sangre Central y la Fundación del Banco de Sangre de Corrientes (Bansacor) llevaron adelante este jueves en la Casa Ñandereko, Centro de Interpretación del Chamamé, una nueva campaña de donación de sangre, reafirmando la importancia de este acto solidario que puede salvar hasta seis vidas.

El secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, indicó que "como lo hacemos de manera permanente cada tres meses, estamos promoviendo la donación voluntaria de sangre, más teniendo en cuenta que en junio es el mes del donante, ya que el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre".

El funcionario señaló que "es muy importante que la comunidad participe porque de esa manera genera que el banco tenga sangre reservada para los casos de urgencia, para los casos de necesidad". "Entonces cuando alguien tiene un accidente o tiene una cuestión crítica de salud, puede saber que hay sangre disponible para poder atender esa situación", agregó.

En ese sentido, Calvano dijo que estas campañas permiten “concientizar sobre los beneficios de donar sangre. Donar sangre beneficia la salud de la persona que dona, te permite oxigenar tu sangre, estar más saludable y a su vez, también contribuimos a derribar muchos mitos que tienen que ver con las condiciones para ser donante: no hace falta venir en ayunas, uno puede tener tatuajes mientras no sean recientes, no debe tener problemas de salud”.

Asimismo, el secretario de Coordinación de Gobierno adelantó que la iniciativa se volverá a repetir dentro de tres meses. “Lo hacemos generalmente en marzo, junio, septiembre y diciembre, que es el ciclo en el cual una misma persona puede volver a donar”, precisó.