Corrientes: Nosotras Mayoristas se fusiona con Bendecidas en un nuevo local de dos plantas

Una nueva etapa se abre para los amantes de la moda accesible en el corazón de la ciudad, este domingo, desde las 14 hasta las 21 horas, se realizará la gran inauguración del renovado local de Nosotras Mayoristas, ahora fusionado con Bendecidas, en España 816, pleno centro correntino. El flamante espacio de dos plantas promete convertirse en un verdadero mini shopping donde se conjugan ropa, calzado y accesorios para toda la familia a precios competitivos.

Antes de su inauguración, El Litoral llegó al lugar para dialogar con la propietaria de Nosotras Mayoristas, Pamela Silva, quién relató cómo luego de un año de búsqueda infructuosa y tras encomendarse a Dios, apareció este espacio donde los correntinos podrán acceder a ropa y calzados de buena calidad.

El nuevo local representa la unión de dos emprendimientos familiares. Por un lado, Pamela, con su propuesta de ropa para todas las edades, blanquería y accesorios; y por el otro, su hermana, Milena Silva, con su marca de calzados para hombres, mujeres y niños. Los precios de las prendas arrancan desde los 900 pesos en modelos discontinuos y hay más de 100 artículos diferentes para todos los gustos.

“Ahora es todo en un mismo lugar, la planta baja para ropa y accesorios, y en el primer piso todo lo de calzado con precios a mitad de lo que se ve habitualmente y una calidad impecable. Tenemos abrigos desde 9.900 pesos y pantalones de dama desde 10.500, todo lo que está a la moda, con buena calidad y, lo más importante, sin monto mínimo de compra”, detalló la joven empresaria.

El nuevo comercio ubicado en España 816, funcionará de lunes a jueves de 8 a 13 y de 16 a 21 horas, mientras que los viernes y sábados atenderán en horario corrido de 9 a 20.30.

La empresaria destacó que, pese a la situación económica del país, las ventas se han mantenido estables gracias a la fidelidad de sus clientes. En esta nueva etapa, la tienda busca diferenciarse apostando a la originalidad y a la renovación constante de sus productos.

“Los correntinos siempre nos eligen. Cuando cerramos dos semanas por la mudanza, la gente golpeaba la puerta, nos llamaba, se preocupaba por nosotros. Ahora estamos más cerca, en el centro, y con todo para toda la familia”, contó.

El local de Bendecidas se encuentra en la planta alta

“No copiamos lo que hace el otro. Siempre buscamos marcar la diferencia para que el cliente no se aburra de las prendas. Traemos lo que el otro no tiene. La idea es que la gente venga y se sienta cómoda, que disfrute de un espacio amplio y moderno. Queremos que sea una experiencia de compra distinta, con buenos precios y productos de calidad”, agregó.

Nosotras Mayoristas y Bendecidas ya tienen presencia en varias provincias como Córdoba, Misiones, Santa Fe, Resistencia y ahora fortalecen su posición en Corrientes, tras cinco años de tener su local por Avenida Armenia de esta ciudad.

La apertura de este nuevo espacio tiene un profundo valor emocional para la familia Silva. Pamela recordó con emoción a su madre, quien falleció cuando ella tenía apenas unos pocos años.

“En agradecimiento a mi mamá que en paz descanse, que nos enseñó muchísimo a mis hermanos y a mí. Ella falleció a los 32 años y la verdad que nosotros salimos de la calle, éramos vendedores ambulantes y ella nos dejó una gran enseñanza. Me acuerdo cuando eran las 5 de la mañana y hacía mucho frío, nos levantaba para salir a trabajar en familia y nosotros llorábamos porque queríamos seguir durmiendo y ella nos dijo `El día de mañana me lo van a agradecer porque van a saber ganarse el pan`, y por esa enseñanza que nos dejó, mi hermana y yo estamos cumpliendo un sueño que jamás en la vida imaginamos”, agregó con mucha emoción la joven empresaria.

También tuvo palabras de gratitud para su padre, Ariel Silva, quien se hizo cargo de la familia tras la pérdida de su esposa.

“Mi papá siempre estuvo, nunca nos dejó, nunca nos soltó y nos acompañó siempre. Este es el fruto de su enseñanza como padres. Quiero agradecerles de corazón por todo lo que hicieron por nosotros, a pesar de que no teníamos una solvencia económica para darnos una educación, pero fue la mejor educación. Hoy sus hijas son empresarias”, agregó.

El evento de este domingo promete ser una verdadera fiesta, habrá música, sorteos, regalos y comida para todos los presentes.

“Queremos celebrar con la gente que siempre nos acompañó, y también con los que quieran conocernos. Queremos que vengan y disfruten”, invitó Pamela.

Con este nuevo comienzo, Nosotras Mayoristas y Bendecidas se consolidan como un emprendimiento que combina tradición familiar, fe y compromiso con la comunidad. “Gracias a todos los correntinos por acompañarnos todos estos años. Este es un sueño hecho realidad”, finalizó Pamela Silva.

(VT)