La historia de la correntina que está entre los 50 mejores estudiantes del mundo

Daniela Victoria Barrios, una talentosa joven de solo 17 años oriunda de Corrientes, ha sido reconocida entre los 50 mejores estudiantes del mundo por el prestigioso Chegg.org Global Student Prize 2025. Este galardón internacional busca visibilizar a jóvenes que transforman su entorno a través del liderazgo, la resiliencia y el compromiso comunitario.

La Noticia Inesperada: entre las mejores del planeta

“Me llegó un mensaje de la Fundación Varkey preguntándome un detalle de la postulación, y cuando me llamaron me dijeron que en realidad era para avisarme que había sido seleccionada en el Top 50 del mundo”, contó Daniela a El Litoral.

“Estaba volviendo del colegio en el auto, pero les dije que me llamen igual, no me importaba nada”, recordó entre risas, destacando la emoción del momento.

La joven cursa el último año en la Escuela Adventista de la ciudad de Corrientes y fue elegida entre casi 11.000 postulantes de 148 países, en una edición que incluyó a estudiantes destacados por su labor académica, social y emprendedora. Junto a ella, también fue seleccionado el bonaerense Gastón Díaz, del Instituto Santa Faz, formando así una histórica representación argentina en el certamen global.

El premio de USD 100.000 será otorgado a uno de los finalistas a finales de este año, y reconoce la excelencia académica y el impacto positivo generado en la comunidad, cualidades que Daniela reúne con creces.

En su viaje a Washington DC

Liderazgo y transformación en su escuela y comunidad

Daniela ha demostrado un notable liderazgo en su escuela. Fundó un club de ajedrez, reactivó la participación en la Olimpíada Nacional de Matemáticas, gestionó pasantías de investigación universitarias para sus compañeros y está organizando el primer Modelo de Naciones Unidas del colegio.

Recientemente fue admitida en la Universidad de San Andrés para estudiar Economía Empresarial, con una beca parcial. “Estoy buscando apoyo para cubrir lo que falta, alimentación, movilidad, materiales. Tal vez alguna fundación o inversor quiera colaborar”, compartió con esperanza, en pos de cumplir uno de sus mayores sueños.

Fuera del ámbito escolar, integra Interact Club Río Paraná, una organización juvenil vinculada a Rotary, con la que impulsa proyectos solidarios.

“Nos reunimos para crear iniciativas que ayuden a la comunidad, desde donaciones escolares hasta apoyo a bancos de alimentos”, explicó. También participa activamente en una fundación de rescate animal, juega al vóley y estudia inglés.

“La organización es crucial para que me dé el tiempo, incluso para descansar”, agregó, evidenciando su disciplina.

"Ciby": los anteojos para personas sordas

Pero uno de sus aportes más innovadores es “Ciby”, un dispositivo de anteojos inteligentes que transcribe en tiempo real conversaciones habladas y proyecta subtítulos o lenguaje de señas mediante realidad aumentada. Esta brillante idea fue reconocida en ESADE en España.

El proceso de postulación al premio global fue riguroso. “Tuve que mandar ensayos contando mis iniciativas, lo que significan para mí, cómo soy como estudiante, cartas de recomendación, y también me hicieron entrevistas”, relató.

El año pasado fue seleccionada para una experiencia en ESADE Barcelona, y hace apenas una semana regresó de Washington D.C., donde participó de un programa de formación en liderazgo juvenil de la organización Civics Unplugged.

Consejos y futuro: buscar oportunidades y mantener la pasión

Daniela no espera que las oportunidades toquen la puerta. “Un consejo que siempre doy es que no esperen a que las oportunidades vengan. Si yo hubiera esperado, nunca habría logrado nada. Hay que salir a buscarlas, atreverse, equivocarse y volver a intentar”, reflexionó.

La carta de aceptación de la Universidad de Yale para el campamento de verano al que no pudo asistir por no poder costear los pasajes.

Consultada por este medio sobre su futuro, contó: “Me encantaría seguir viviendo acá, pero también quiero conocer otras culturas. Ya viajé a España y a Estados Unidos, y fue increíble”.

A pesar del reconocimiento internacional, Daniela mantiene los pies en la tierra. “Todo esto lo hago porque me gusta. No me pesa. Me da vida. Y si tengo que madrugar o esforzarme más, lo hago con gusto”, concluyó.

Quienes quieran seguir su trabajo, colaborar con sus proyectos o acompañarla en la financiación de sus estudios pueden contactarla en Instagram: @danielabarrios__