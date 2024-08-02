Inquietud en una oficina nacional por el destino de decenas de trabajadores

El próximo martes está previsto que se retiren los muebles y sea entregada la oficina del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Corrientes, donde se desempeña un grupo de personas que hasta la tarde de este viernes continuaban en la incertidumbre sobre el próximo destino de su lugar de trabajo.

Una fuente del Ministerio de Capital Humano de la Nación precisó que este viernes fue notificada la planta de personal de la oficina que funciona en la esquina de calles 9 de Julio y Chaco que el martes próximo será retirado el mobiliario del lugar por parte del sector de Patrimonio de esa cartera.

Y asimismo, que en ese momento se firmará una nota de carácter administrativo mediante la cual se entregará el espacio, cedido por Vialidad Nacional.

Alrededor de 25 personas prestan funciones en esa dependencia, antes denominada Centro de Referencia (CDR) Corrientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Entre quienes conforman ese grupo, explicaron, se encuentra personal de la Secretaría Nacional de Niñez, entre otras dependencias.

