Cientos de argentinos sometidos a humillantes tratos por funcionarios paraguayos

La realidad pone fin a cualquier discurso grandilocuente. La promesa de una fecunda interacción cultural, política y económica con el vecino país de Paraguay se desmorona con las escandalosas situaciones que cientos de argentinos deben soportar al cruzar la frontera. Funcionarios públicos de Paraguay someten a quienes intentan llegar a ese país a humillantes tratos en busca de una compensación, o mejor dicho un soborno.

Cientos de argentinos soportan cada día la vergüenza de tener que pagar una “colaboración” para poder cumplir con un viaje. Los funcionarios paraguayos de Migraciones y Aduana tienen aceitado un sistema por el cuál se señala y elige al argentino que demorarán más de lo previsto para someterlo a una larga espera en una pequeña oficina fuertemente custodiada.

Horas de espera, aprietes y miradas condenatorias, sin justificación alguna, por la ambición descarada de funcionarios paraguayos que buscan una mejora económica con falsas especulaciones.

Nadie puede ayudar a los cientos de argentinos que deben soportar estás maniobras. No hay lugar donde hacer una denuncia, nadie que escuche y ayude. Resistirse a la provocación solo complicará y prolongará la estadía en esas oficinas que solo buscan recaudar.

Poco se conoce de las actividades del embajador argentino, Guillermo Nielsen. Pero las denuncias que recibió El Litoral se multiplican y nadie hace nada. En siglos anteriores, situaciones menos ofensivas a los derechos civiles, desató enfrentamientos políticos que derivaron en cruentas guerras.

Siglos después, un puñado de funcionarios paraguayos somete día a día a miles de argentinos a humillantes provocaciones solo para obtener un rédito económico.

Ya no se puede mirar para otro lado. Algo debe cambiar. Ya es tiempo que Corrientes, Chaco o alguna provincia de la región NEA pueda contar con más infraestructura necesaria para tener aeropuertos internacionales desde donde ir a cualquier parte del mundo y no tener que pasar por un país donde humillen y roben a los argentinos.

Deben las autoridades provinciales y nacionales cumplir con sus obligaciones para poner a disposición de los argentinos la posibilidad de acceder a vuelos internacionales desde los aeropuertos locales. Para que la denominación de aeropuertos internacional deje de ser un eslogan y sea una realidad. La estructura está solo parece ser necesaria una decisión política.

Ya no se pueden soportar las humillaciones por parte de funcionarios paraguayos. Algo debe cambiar antes de que la ciudadanía agote su paciencia y deje de lado el camino pacífico.