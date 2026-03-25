Un correntino es el ganador del Quini 6: se llevó 266 millones

La cuenta oficial de Quini 6 informó que se se registró 1 sólo ganador este miércoles, quien con 6 aciertos se llevó el pozo de la modalidad "Siempre Sale", de más de $266.200.000.

"El nuevo millonario compró su ticket en una agencia de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes. Los números favorecidos fueron 03-10-18-27-33-39", detallaron.

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $1.250.000.000

La Segunda: $1.250.000.000

Revancha: $3.750.000.000

Siempre Sale: $345.000.000

Extra: $155.000.000

