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EFICAZ OPERATIVO DE LA POLICÍA RURAL

Bella Vista: recuperaron un toro valuado en $4 millones de pesos

El ejemplar, un reproductor Angus colorado de dos años, fue localizado en el paraje Desmochado tras la denuncia del productor damnificado. 
 

Por El Litoral

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 20:17

En un rápido despliegue realizado en la zona rural de Bella Vista, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural de esa ciudad logró recuperar un valioso ejemplar bovino que había desaparecido de un establecimiento ganadero. El animal, propiedad del productor Roger Achile, posee un alto valor genético y comercial, estimado en unos $4 millones.


El procedimiento se inició en horas de la mañana, luego de que el propietario denunciara la faltante del ejemplar —un toro raza Angus colorado de aproximadamente dos años— del predio ubicado en la 4ª Sección, paraje Desmochado.


Ante la posible comisión de un delito de abigeato, los efectivos rurales iniciaron un exhaustivo rastrillaje que incluyó recorridas a pie y a caballo por terrenos de difícil acceso. Tras varias horas de búsqueda, el bovino fue localizado con vida en un campo lindero al establecimiento original.


Luego de constatar las marcas y señales, la Policía procedió al arreo y posterior restitución del animal a su dueño. No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el desplazamiento del toro fue accidental o si existió un intento de robo frustrado por la rápida movilización policial.
 

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