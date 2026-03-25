Paso de los Libres: interceptan a un prófugo con pedido de captura por abigeato

Durante un control vehicular de rutina, efectivos policiales identificaron a cuatro ocupantes de un rodado. Uno de ellos, identificado como Jorge Horacio Ríos, era intensamente buscado por robo de ganado y otros delitos contra la propiedad.



En el marco de los operativos de prevención contra el abigeato y delitos rurales, personal de la Policía Rural y Ecológica de Paso de los Libres procedió a la detención de un hombre que contaba con un pedido de captura activo. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 117, donde se realizaba un control de identificación de personas y vehículos.



Al interceptar un automóvil con cuatro ocupantes, los uniformados procedieron a verificar los datos filiatorios de cada uno a través de la base de datos oficial. Fue en ese momento cuando el sistema arrojó una alerta roja sobre uno de los pasajeros, identificado como Jorge Horacio Ríos.



Sobre Ríos pesaba una orden de detención vigente vinculada a causas por abigeato (robo de ganado) y otros delitos conexos. Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a su inmediata demora para garantizar la comparecencia ante las autoridades judiciales que lo requerían.



El detenido fue trasladado a la dependencia correspondiente, quedando a disposición de la Justicia. Este operativo refuerza el rol de los controles camineros no solo en materia de tránsito, sino como pieza clave en la lucha contra la delincuencia rural en la región.

