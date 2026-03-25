San Luis del Palmar: detienen a dos hombres y recuperan mercadería robada

En una eficaz intervención realizada durante la jornada de este miércoles, efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar lograron la aprehensión de dos personas mayores de edad vinculadas al robo de mercadería. El procedimiento contó con la supervisión directa del Director de la Unidad Regional I y el apoyo del Área de Investigación Criminal.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por dos comerciantes locales, quienes reportaron la sustracción de diversos productos de sus establecimientos. Ante esta situación, la brigada de investigaciones desplegó un rastrillaje que permitió localizar a los sospechosos en la vía pública momentos más tarde.

Al momento de la identificación, los sujetos tenían en su poder una importante variedad de artículos cuya procedencia no pudieron justificar.

Tras las verificaciones correspondientes, el personal policial constató que los elementos coincidían con los denunciados como robados horas antes.

Tanto los aprehendidos como los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial jurisdiccional, donde quedaron a disposición de la justicia mientras se completan las diligencias legales de rigor.