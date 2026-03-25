Gramado, líder en turismo romántico y lunas de miel en Brasil

Mientras recorríamos Gramado, aparecían datos, estadísticas y certificaciones que confirmaban que su belleza no es solo una percepción: también está reconocida. Uno de los más llamativos es su posicionamiento como uno de los destinos preferidos por parejas para celebrar su casamiento. En tiempos donde cada instante busca ser compartido, esta ciudad al sur de Brasil se convierte en el escenario ideal para narrar historias de amor. Y, claro, también en el lugar perfecto para quienes encuentran en las redes sociales una forma de inmortalizar esos momentos.

No es casual que Gramado forme parte de la llamada “Ruta Romántica”. Basta con prestar atención al camino desde Porto Alegre para encontrar decenas de carteles que lo anuncian. Son cerca de 184 kilómetros que conectan la capital con la Serra Gaúcha, atravesando paisajes de influencia alemana, pueblos encantadores y una presencia constante: las hortensias. El chocolate y el fondue terminan de completar la escena, en una combinación pensada -casi sin esfuerzo- para el encuentro y la intimidad.

“Cuando florecen, el paisaje es increíble. Pero duran poco: el sol las quema rápido. Su temporada va de noviembre a marzo, con pico en diciembre y enero”, cuenta Thiago, conductor de Brocker Turismo. Azules y rosadas, las hortensias no solo embellecen el camino: también cumplen una función clave en la producción local, ya que sus raíces funcionan como una red natural de contención para proteger cultivos.

Porque en Gramado, incluso lo que parece puramente estético tiene un sentido. Y tal vez ahí radique parte de su encanto: en esa combinación entre lo bello y lo funcional, donde cada detalle -como una flor al costado del camino- también cuenta una historia.

Gramado lidera el ranking de destinos para luna de miel en Brasil

Según un relevamiento de la plataforma iCasei -líder en sitios y listas de casamientos en América Latina-, Gramado fue señalado como el principal destino del país para parejas que eligen celebrar su luna de miel. “Esto refuerza el protagonismo del municipio como referencia de experiencias románticas, destacándose por su clima y sus propuestas íntimas”, indicaron desde la Prefeitura de Gramado.

Lejos de ser un dato aislado, el segmento wedding forma parte de una estrategia concreta de promoción turística. Pero también es algo que se percibe al recorrer la ciudad: no es casual que, además de familias, muchas parejas jóvenes vivan las experiencias -incluso las más lúdicas- de la mano, con propuestas cuidadas, estéticas pensadas para compartir y una clara apuesta por servicios premium.

“El segmento wedding es una prioridad porque moviliza toda la cadena turística y aporta valor a las experiencias personalizadas”, explica el secretario de Turismo, Ricardo Bertolucci. En ese cruce entre planificación y vivencia, Gramado consolida una identidad clara: la de un destino que no solo se visita, sino que se elige para celebrar.

Hospedarse en Gramado es como entrar en una película

Dormir en Gramado también forma parte de la experiencia. Cada hotel parece diseñado como escenario: entre lo romántico, lo clásico y lo cinematográfico. Durante nuestra estadía, pasamos siete noches en el Hotel Prodigy, con una ubicación privilegiada: cerca del centro, pero con vistas abiertas al paisaje serrano. Habitaciones cómodas, atención personalizada y ese equilibrio justo entre movimiento y tranquilidad

Desde allí, es fácil llegar a puntos icónicos como la Praça das Etnias o la Fonte do Amor Eterno, uno de los lugares más elegidos por las parejas. Los candados colgados en sus rejas cuentan historias silenciosas: promesas, rituales, vínculos que buscan perdurar. Y, como en toda escena bien construida, no falta la foto final que inmortaliza el momento.

Castelo Saint Andrews: lujo, intimidad y tiempo propio

Si hay un lugar donde esa idea de experiencia alcanza su máxima expresión, es el Castelo Saint Andrews, parte de la cadena Relais & Châteaux. Ubicado en lo más alto de Gramado, con vistas al Valle del Quilombo, este hotel boutique combina arquitectura de inspiración escocesa con una propuesta de hospitalidad centrada en el detalle.

“Desde su concepción fue pensado como un espacio donde el tiempo se desacelera y la experiencia se construye desde la sensibilidad de recibir”, explica Georgina Adrogué, responsable de relaciones públicas a El Litoral. Con solo 19 suites, jardines, senderos de piedra y ambientes cuidadosamente diseñados, el lugar invita a una pausa distinta: más íntima, más consciente.

“Somos los reyes de la experiencia”, afirma. Y no es solo una frase: el hotel acumula reconocimientos internacionales, entre ellos el de Mejor Hotel Boutique de Lujo de Brasil. Gastronomía de alto nivel, spa, bodega y una atención personalizada que busca que cada huésped se sienta en su propia casa completan la propuesta.

Más que un hotel, el Castelo Saint Andrews es un refugio. Un lugar donde arquitectura, paisaje y hospitalidad se combinan para ofrecer algo cada vez más escaso: tiempo de calidad.



En Gramado, el amor no es solo un concepto: es una estrategia, una experiencia y una escena que se repite en cada rincón.

Desde la ruta que te recibe hasta la mesa compartida, desde un candado colgado hasta una habitación con vista a la sierra, todo parece estar pensado para celebrar. Y quizás por eso, más que un destino turístico, Gramado termina siendo eso que muchos buscan cuando viajan: un lugar donde quedarse un poco más.

