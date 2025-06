La Hidrovía y el Puerto de Ituzaingó

Muy bueno y oportuno el editorial del viernes del Diario El Litoral.

Hablar de la necesidad de impulsar el dragado y balizamiento de la Hidrovia Paraguay Parana vuelve hoy a primer plano, por la inauguración del Puerto de Ituzaingo, si bien este Puerto no está dentro de la Hidrovia ParaguAy Parana o Parana Paraguay esta íntimamente ligado a lo que ocurra desde Confluencia, altura de Paso de la Patria al Sur, hasta los Puertos de conexión con buques de Ultranar como es el caso de Rosario por ejemplo.

Ahora bien no se habla del dragado y balizamiento desde Confluencia al Puerto de Ituzaingo. Y entonces surge la pregunta, ¿de qué vale que el excelente Puerto de Ituzaingo recién inaugurado tenga un calado natural de 10 pies si el tramo hasta conectar con la Hidrovia no tiene un calado compatible y hay épocas de bajante en que el calado del Alto Parana es de 5 pies ?

Esto que comentamos destaca la importancia no solo del dragado y balizamiento de la Hidrovia PP, sino también del dragado y balizamiento del Alto Parana desde Confluencia a Ituzaingo.

Un poco de historia

El Puerto de Ituzaingo que se inauguro el miércoles pasado, con la presencia del expresidente Macri, por que fue durante su presidencia que la provincia de Corrientes pudo comprar los terrenos que eran de la Anses, está ubicado estratégica mente debajo del llamado Salto del Río Alto Parana, aguas abajo de la represa de Yacireta lo que facilita la salida a los mercados del mundo de toda la producción de la Producción de la Provincia de Misiones, del Nordeste de Corrientes y de las zonas ,de Paraguay y Brasil , con acceso a la Cuenca del Río Alto Parana.

Hagamos especial referencia primero a la amplia producción de la Provincia de Misiones, que hoy día tiene una salida por camiones a los puertos de nuestra exportación, Rosario por ejemplo, y también ,a zonas de grandes consumos.

Hasta que se empezó a construir la Represa de Yacireta, los buques qué iban en busca de carga a puertos de Misiones principalmente, debían sortear el llamado Salto del Río Alto Parana que es el que da origen a la represa y no todos los buques tenían la fuerza necesaria para superar el Salto.

Entonces los buques, aun los motorizados llegaban a Ituzango, ahí fondeaban o se amarraban a tierra, es decir se hacía una escala a la espera de un turno, con los servicios del Espiador, que era un remolcador que amarrado a una Boya o fondeado aguas arriba del Salto bajaba y tomaba de la Proa a los Buques sin o con motor pero sin la fuerza necesaria para subir el Salto y lo llevaba aguas arriba donde volvían a navegar por sus medios.

Esa espera como ocurre hoy con la Represa aumenta los costos de los productos que son transportados por agua, y a pesar de los altos costos utilizan la vía terrestre

Yacyretá y su

influencia en los costos

Volvamos a analizar el tema. La represa se construyó y durante todo ese tiempo no hubo Navegación y comenzó el gran desarrollo del tráfico de cargas de y hacia Misiones y toda esa zona por via terestre

Terminada la represa hay un sistema de esclusas para subir y bajar los buques tengan o no motor, es decir ya en épocas del Espiador y ahora de las esclusas Ituzaingo es un punto importante de parada de la Navegación.

La familia Valdes, como la familia Gutnisky, están íntimamente vinculadas con la Navegación del Alto Parana, es decir desde Confluencia aguas arriba.

El Padre del Gobernador Valdes era Agente Marítimo en Ituzaingo y atendia a los Buques de la Empresa de Navegación Samuel Gutnisky , mi Padre, pionera desde los años 20 en la Navegación del Alto Parana.

Con la construcción del Puerto de Ituzaingo se evita la espera del horario de funcionamiento hoy de las esclusas y antes del Espiador qué no estaba ni están las 24 horas disponibles.

La carga vendrá directamente en camiones hasta Ituzaingo y de ahí por via fluvial en vez de ir hasta Rosario o grandes centros de consumo en camión aumentando los costos.

Todo lo escuetamente narrado demuestra la íntima relacion entre el Puerto de Ituzaingo y el Dragado y Balízamiento de la Hidrovia tan bien abordado por el Editorial de El Litoral a que hacemos referencua