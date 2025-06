Los gobernadores se endurecen y avanzan con un proyecto de ley por más fondos

n Los gobernadores amenazan al Gobierno con presentar la próxima semana un proyecto en el Senado para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como así también el impuesto a los combustibles líquidos, medidas que pondrían en jaque el plan económico de Luis "Toto" Caputo, quien obligado por la situación estaría dispuesto a intervenir en la negociación para descomprimir las tensiones políticas.

Está claro que si las provincias deciden avanzar con su plan para obtener más fondos tendrán los votos garantizados en el Congreso, incluso para rechazar un posible veto del presidente Javier Milei. Este dato generó preocupación no sólo dentro del entorno del oficialismo sino también de los aliados más cercanos que están en gestiones permanentes para definir las alianzas con miras a las elecciones legislativas de octubre.

La tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada aumentó tras la reunión que mantuvieron este viernes. La comunicación fue vía zoom y lo que llamó la atención fue que entre los gobernadores estuvieron Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Ignacio "Nacho" Torres, de Chubut; y el peronista Sergio Zilliotto, de La Pampa, entre otros. Se mencionó al mendocino Alfredo Cornejo, pero el radical no pudo participar porque tenía otro compromiso en su agenda.

En representación del Gobierno intervinieron los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Lisandro Catalán (Interior), quienes vienen llevando adelante las negociaciones desde el momento que los mandatarios provinciales se plantaron para asegurarse fondos de los ATN y del impuesto a los combustibles.

Pero para meterle un poco más de presión a la negociación, los gobernadores sumaron a los senadores de la oposición a la charla virtual. Estuvo José Mayans, por el peronismo; Eduardo Vischi, en representación del bloque de la UCR; Alfredo De Angeli, por el PRO; Martín Lousteau, por Evolución Radical; y Mónica Silva, quien responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. En la juntada no estuvo el radical Víctor Zimmermann, a quien le encomendaron avanzar con la redacción de la propuesta.

En rigor, ya hay un texto en el Senado preparado para ser presentado en la mesa de entradas, porque obviamente no lo pueden firmar los gobernadores, y estarían dadas las condiciones para abrir el debate en comisión con un fuerte apoyo opositor.

Sin embargo, la presión no alcanzó para torcer la posición del Gobierno y el encuentro volvió a terminar sin grandes avances. Incluso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado en el Senado, antes de que abandonara el recinto porque le dijeron "mentiroso", que no había acuerdo para atender las reformas que reclaman las provincias.

En este sentido precisó que el reparto de los ATN puede ser parte de una negociación pero “en la medida de que los fondos estén disponibles y hasta donde el Estado esté dispuesto, dentro de las condiciones de superávit fiscal”.

Respecto de la modificación del impuesto al combustible, el ministro coordinador ratificó que la propuesta a las provincias es ceder la totalidad de las obras viales, otorgándoles la Dirección de Vialidad Nacional, pero tampoco hubo acuerdo.

"Nos quieren dar Vialidad, pero no le ceden los fondos", protestaron desde el norte. Más allá de la pelea con el Gobierno, la obra pública puso al descubierto las desigualdades entre las provincias porque hay gobernadores como Pullaro, de Santa Fe, que tiene un plan propio con acceso a créditos del Banco Mundial y, por eso, su reclamo se concentra en el porcentaje del impuesto a los combustibles.

En cambio, la situación en Chaco, Formosa, Salta y Jujuy es diferente porque con una economía más pequeña necesitan de los ingresos de todos los rubros, ya sea ATN, impuestos a los combustibles y el financiamiento nacional para la obra pública.