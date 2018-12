Pico de calor llevó la térmica a 46º, elevó el consumo eléctrico y causó algunos cortes

Con una alta temperatura y un elevado porcentaje de humedad, la jornada de ayer se convirtió en una de las más agobiantes del año y el calor no dio tregua ni siquiera al anochecer. Según los datos del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), el registro máximo se dio por la siesta.

De acuerdo a la información brindada por la estación meteorológica, la temperatura máxima se dio poco después de las 14 y llegó a los 38,8º, apenas un grado menos que el récord de este 2018. Además, con una humedad cercana al 80%, la sensación térmica se disparó y alcanzó los 46º.

Pasada la siesta y ya más cerca del atardecer, el calor siguió sin dar alivio y aun después de las 19 la térmica estaba por encima de los 40º.

El intenso calor que se vivió ayer en Corrientes y en gran parte de la región generó un importante crecimiento de la demanda energética y llegó a causar algunos inconvenientes con el suministro en el NEA, incluida la ciudad.

Pasado el mediodía, el consumo eléctrico en Corrientes llegó a 557 MW, siendo uno de los registros más altos, aunque aún lejos del récord histórico que es más de 600 MW. Como referencia puede mencionarse que durante la semana anterior la demanda no llegaba a los 450 MW.

El incremento del consumo se dio por las altas temperaturas y el uso de aparatos de refrigeración, más que nada de los aires acondicionados en horas de la siesta. Esta situación generó complicaciones regionales, dándose cortes en ciertas zonas específicas.

Según informaron desde la Dirección de Energía de Corrientes (Dpec), a las 14.43 se produjo un colapso de tensión en toda la región, ocasionando pérdidas de demanda; es decir, cortes de luz. En Corrientes fueron afectadas varias centrales, entre ellas la de Sarmiento, en la zona Sur de la ciudad.

Tras la falla en el NEA, en la provincia hubo cortes sectorizados que dejó el consumo cercano a los 450 MW, es decir, entre un 15% y 20% de la demanda cuando se produjo la falla.

Más allá de esta explicación, no se dieron mayores detalles sobre el lugar donde se produjo el colapso, que finalmente afectó a varias provincias. En Corrientes, hubo quejas vecinales que surgieron desde varios barrios, pero por poco tiempo. Según la Dpec, a partir de las 15 inició la normalización paulatina del servicio, aunque en distintos sectores se dieron problemas de baja tensión, causando alerta en los usuarios.

Previsiones

Según los datos que aporta el Servicio Meteorológico Nacional, las altas temperaturas seguirán en Corrientes, por lo que se esperan nuevas jornadas agobiantes y también registros altos en materia de consumo energético.

De esta manera, el calor seguirá a pesar de que se esperan días inestables y hay altas probabilidades de lluvias para esta parte del país. De acuerdo al pronóstico, el tiempo hoy desmejorará considerablemente y rige un alerta por precipitaciones y tormentas. La máxima sería de 35º, mientras que mañana subiría aún más.

Así, se dará inicio hoy a un período lluvioso que duraría entre una semana y diez días, según adelantaron los especialistas. El mal tiempo se extendería hasta el 20 de diciembre, con algunas pausas de mayor estabilidad, pero prevaleciendo las malas condiciones, con cielo nublado y lluvias de variada intensidad.