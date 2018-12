Plan Costero: anunciarán obras y alternativas de intervenciones

En consonancia con el Plan Costero, que busca la reutilización de terrenos recuperados ubicados en la zona ribereña de la ciudad, hoy el Gobierno de la Provincia anunciará las obras de construcción de la Unidad Penitenciaria que tendrá lugar en San Cayetano y reemplazará a la histórica cárcel N° 1 situada en las inmediaciones del puente General Manuel Belgrano, cuyo edificio tradicional será reutilizado en el marco del proyecto urbanístico de refuncionalización de la costa capitalina. A su vez, mañana el colectivo local “Costanera, Patrimonio de los Correntinos” presentará las propuestas de intervenciones alternativas al Plan Costero que fueron generadas en los talleres participativos realizados entre profesionales de distintas ramas, miembros de organizaciones vecinales y sociales, habitantes de distintos barrios y concejales.

Esta semana habrá nuevos anuncios relacionados directamente al Plan Costero: hoy a las 10 en la Casa de Gobierno, la Provincia presentará formalmente la construcción del nuevo establecimiento penitenciario que estará localizado en San Cayetano y que reemplazará a la Unidad Penitenciaria N° 1 que se encuentra en las inmediaciones de la costanera y será refuncionalizada. La construcción, que históricamente alojó la cárcel de la ciudad, está contemplada en el plan de utilización de los terrenos ribereños (junto al ex Regimiento N° 9, el edificio de Vialidad Nacional, los predios de Vías Navegables y el ex barrio militar, entre otros) y en los próximos años dejará de albergar a presidiarios y tendrá una función social y cultural.

Por otro lado, el colectivo local “Costanera, Patrimonio de los Correntinos”, que se manifestó en contra del Plan Costero impulsado por la Municipalidad, presentará mañana a las 18 en la Universidad de la Cuenca del Plata las propuestas alternativas de intervención en los terrenos ribereños que fueron desarrollados en los talleres participativos que se realizaron el mes pasado. Los miembros de la organización señalaron la necesidad de contar con una perspectiva ciudadana en la ejecución de obras que contemplen el espacio público y que trasciendan las intervenciones inmobiliarias privadas que están incluidas en el Plan Costero.

Justamente, el edificio histórico de la Unidad Penitenciaria N° 1 es una de las construcciones tradicionales que fueron incluidas en el Plan Costero y que contempla una refuncionalización integral, respetando su importancia arquitectónica e histórica, pero que también generó controversias en parte de la ciudadanía que no aprueba el proyecto de cambios ribereños.