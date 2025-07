La foto que confirma el nuevo romance de Wanda Nara con un jugador de Boca

Wanda Nara volvió a estar en boca de todos. Esta vez no fue por Icardi ni por L-Gante, sino por una foto que disparó rumores de romance con un jugador de Boca. El vehículo en cuestión, un Mustang ploteado, apareció tanto en sus redes como en las de él. Y hay más: usan el mismo anillo y él no oculta nada.

El encargado de armar el rompecabezas fue Fefe Bongiorno. “Yo le dije: ‘Todo bien, pero necesito pruebas’”, contó en LAM. “Y ahí vi que subieron el mismo auto. La patente es la misma. El anillo, también”, explicó. Ángel de Brito lo apoyó al aire: “Yo se lo pregunté con nombre y apellido, y me dijo: ‘No, nada que ver’. Confirmado”.

El apuntado es Ayrton Costa, defensor de Boca Juniors. Según revelaron en el programa, Wanda llegó al Chateau con ese auto el viernes. “Él parece que le presta el coche, no creo que sea una amistad”, soltó Fefe. Y agregó que Ayrton la habría presentado como pareja en una reunión íntima con amigos.

Julieta Argenta sumó un dato clave: “Él no iba a viajar al Mundial de Clubes porque no le daban la visa. Tenía antecedentes judiciales por un robo en el que su hermano estuvo involucrado. Él estaba en el auto”. También detalló que el jugador enfrentó otra causa más grave, aunque no recibió condena.

Costa viene de un entorno humilde y se ganó un lugar importante en el plantel. “Se quedó con el puesto de Marcos Rojo. Boca lo bancó y respondió bien en la cancha”, dijo Argenta. En redes, una joven llamada Cande publicó una historia donde se despegó de él justo cuando aparecieron los rumores con Wanda.

Mientras tanto, Wanda no lo sigue en Instagram, pero le deja likes. No es la primera vez que maneja el juego así. Por ahora, ninguno de los dos lo blanquea. Pero entre el auto, el anillo y las coincidencias, la relación ya genera ruido. Y como dijo De Brito: “Cuando hay tantas señales, no es casualidad”.

Fuente: Paparazzi.