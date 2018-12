Valdés se reunió con Avruj y presentó plan provincial de Derechos Humanos

El gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj. Luego, presentó el plan local en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, que contó con la rúbrica de 12 municipios.

“Los Derechos Humanos no son propiedad de ningún partido político, sino de todos los argentinos, porque son parte de la democracia. Así lo vivimos, lo sentimos y lo expresamos”, manifestó el titular del Ejecutivo provincial durante la presentación del Plan Local de Acción en Derechos Humanos. Programa que meses atrás lanzó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, acto en el cual había participado el mandatario correntino.

Los ejes temáticos del plan de acción consisten en inclusión, no discriminación, igualdad. También comprende seguridad pública y no violencia; como así memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias. El cuarto es acceso universal y respeto a las normas internacionales de derechos humanos. El último, en tanto, comprende cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.

En el acto, representantes de 12 municipios firmaron un acta de Intención y Cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estas son las comunas de 9 de Julio, Caá Catí, Colonia Pando, Itá Ibaté, Gobernador Martínez, Lavalle, Mburucuyá, Paso de la Patria, Paso de los Libres, San Luis del Palmar, Santa Ana y Villa Olivari.

Las partes expresaron su voluntad de generar vínculos de colaboración, a efecto de implementar estrategias que tiendan a extender e intensificar acciones de promoción en Derechos Humanos en los municipios. El plan nacional se aprobó con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales emanados de la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993), del primer Informe Periódico Universal (EPU), y en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Para cumplir con los objetivos planteados por esta medida, se designó la convocatoria a una mesa de monitoreo, que tendrá como finalidad principal evaluar periódicamente la implementación y cumplimiento del plan. También deberá establecer estrategias de trabajo.

Del acto participaron el secretario nacional de Derechos Humanos; el vicegobernador Gustavo Canteros, como así el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas y el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni. El mandatario destacó el acompañamiento de las Comunas porque la temática es “fundamental no sólo para la Provincia, sino para toda la gente que vive en sus municipios y que van a desplegar políticas de derechos humanos acordes a los tiempos que vivimos”.

Resaltó que Corrientes es la “primera Provincia con una política de derechos humanos propia” y dijo que es necesario “incluir derechos humanos en la currícula de formación de nuestros efectivos policiales y también en la formación de los efectivos del servicio penitenciario”, ya que no se “puede exigir derechos humanos si no hay respeto, formación adecuada y buena educación”.

“Nosotros somos un gobierno con contenido humanista y de valores y al hablar de derechos humanos nos referimos al acceso a la vivienda, al agua potable, a luchar por la diversidad, a la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer”, enfatizó el titular del Ejecutivo Provincial. Luego, recordó que remitió a la Legislatura el proyecto de paridad de género en cargos de representación parlamentaria.

Para Valdés, es menester “debatir las cuestiones de violencia de género que tocan de lleno a la sociedad” y señaló que hay que estar atentos a cualquier violación de derechos humanos que ocurra en comisarías y cárceles, remarcando que “como sociedad debemos estar presentes donde faltan esos derechos”. También recordó al presidente Ricardo Alfonsín, quien fue el primer presidente de la democracia luego de una de las dictaduras más cruentas.

“Venimos desarrollando estas políticas con el Gobierno nacional y el pleno compromiso del presidente Mauricio Macri de que los derechos humanos son para todos”, agregó a sus conceptos Valdés para luego volver a poner de relieve que la vulneración más grande está en las cárceles.

Para revertir eso, el titular del Ejecutivo Provincial expresó que es importante “seguir invirtiendo en nuevas dependencias carcelarias, como lo hicimos en Goya y Paso de los Libres y ahora cumplimos con el compromiso de trasladar la antigua Unidad Penal N° 1 a un moderno establecimiento en San Cayetano”. Para dicha unidad penal se invertirán más de 900 millones de pesos (ver Policiales).

“Este es el modo en que debemos trabajar en materia de derechos humanos. No podemos aceptar ni tolerar bajo ningún punto de vista la vulneración de los derechos humanos en los lugares de detención”, expresó Valdés durante su alocución.

“Lo más sagrado que tiene un hombre es su libertad y cuando está privada de ella le estamos encargando su cuidado a un miembro del servicio penitenciario y para ello hay que estar preparados con las condiciones humanas necesarias y un espacio edilicio adecuado a los tiempos que corren”, advirtió el Gobernador.

En Corrientes hubo varios reclamos respecto de la situación de los internos de las unidades penales por parte de la Red Provincial de Derechos Humanos y organismos entendidos en la materia. Entre ellos, el hacinamiento y la sobrepoblación en algunos establecimientos, como así, el uso de comisarías como espacio de detención de menores.