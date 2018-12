Puesteros siguen trabajando en situación precaria y piden avances en la investigación

A una semana del incendio del paseo de compras junto al Mercado de Productos Frescos, que causó la pérdida de 82 puestos, los comerciantes damnificados continúan trabajando a pesar de estar bajo el sol, sin agua ni sanitarios. Mientras, evalúan solicitar el cambio de carátula del hecho por el de robo seguido de incendio. Al respecto, desde la Subsecretaría de Economía Social indicaron que están analizando la situación de los puesteros y que se encuentran a la espera de las pericias sobre las causas del siniestro ígneo y del estado actual de la infraestructura.

En este marco, El Litoral volvió ayer por la tarde a la zona de Ex Vía, donde se encuentran instalados los gazebos, durante la recorrida, Carlos, uno de los comerciantes damnificados, se refirió al incendio y comentó que “pediremos el cambio de carátula de la causa de incendio a robo seguido de incendio, porque cuando ingresamos a ver cómo quedo el galpón observamos que los puestos no contaban con los candados que nosotros habíamos colocado al retirarnos del lugar” y agregó que “de acuerdo con los que nos comentaron los vecinos, se escuchó la explosión alrededor de las 3 de la mañana, pero recién se dio aviso casi a las 5 y tenemos entendido que a Bomberos no les llevó más de 10 minutos llegar al lugar y al ingresar ya estaba medio predio en llamas”.

“Nos dejaron solos, ese día vinieron a sacarse la foto y luego desaparecieron, nadie nos asesora, nadie se acerca ni a darnos agua o a instalar baños químicos”, dijo otro de los feriantes.

Al recorrer el sector, se pudo observar una precaria conexión eléctrica que les permite trabajar hasta las 20, luego juntan todas sus cosas y vuelven a casa para regresar al otro día con la esperanza de repuntar las ventas.

En tanto, en comunicación con el subsecretario de Economía Social de la Comuna, Ignacio Rodriguez Mateo, se pudo saber que se encuentran evaluando la situación de los feriantes, mientras aguardan las pericias oficiales en lo que respecta a las causas del incendio y el estado del galpón. “Estamos esperando los informes para determinar qué se va a hacer con el lugar, si es necesario echar todo para volver a construir o lo que sea necesario”, señaló el funcionario municipal.

Por último, en referencia a la posibilidad de algún tipo subsidio o mejora en cuanto a las condiciones en las que están trabajando, indicó que “todo se está evaluando, estamos esperando contar con información de la situación real del lugar para seguir adelante”.

Por las fiestas, los puesteros incrementaron la variedad de mercadería, por lo que los vecinos pueden encontrar indumentaria de todo tipo, juguetes, electrónica y otros productos a los cuales estaban acostumbrados los clientes del paseo.