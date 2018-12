Chaco: Negaron excarcelaciones a tres detenidos en la causa de lavado de dinero

Los defensores de los detenidos plantearon esos recursos después que la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal ordenará el jueves último un nuevo fallo en esta causa por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en relación a la restricción de las libertades de los detenidos con prisión preventiva.

Huidobro cumple con la detención ordenada por la jueza Niremperger en la Unidad Penal Federal N° 7 de la capital chaqueña, mientras que Sampayo y Patricia Vázquez cumplen con prisiones domiciliarias.

Las defensas de los detenidos coincidieron en destacar en los escritos presentados que el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y que dejó sin efecto en jurídicos y procesales la privación de la libertad de sus representados.

El abogado de Huidobro, Sebastián Quintana, dijo a Télam que “desde el momento mismo de la detención primero a la juez, después a la Cámara de Apelaciones, se pidió que se dé a conocer cuáles son los peligros procesales concretos por los que lo mantienen detenido”.

“Corresponde que digan puntualmente que pruebas puede fraguar y por qué motivos concretos se razona así. Y siempre la respuesta esquivó el cuestionamiento de la defensa, a tal punto que tuvimos que llegar a la Cámara de Casación con el mismo planteo y ellos si nos dieron la razón”, añadió.

El abogado marcó que “la Cámara de Apelaciones no fundó su fallo y tampoco la magistrada de primera instancia” y que en ambas se insistió en que “Huidobro no tenía posibilidad de entorpecer la investigación, y siempre la respuesta fue que la investigación aún estaba en pleno desarrollo”.

A esto sumó que “se han relevado los secretos bancarios y financieros, ya hace varios meses no se toman nuevas testimoniales, ya los bancos han remitido sus informes (absolutamente todas las entidades del país en virtud de la circular del BCRA), ya las empresas han sido intervenidas y luego desintervenidas” y que “ya ha culminado la pericia contable, más allá de que este juzgado omita la incorporación formal al expediente”.

La defensa de Rolando Acuña confirmó hoy que el lunes acudirá al Juzgado Federal de Resistencia para plantear el derecho a la excarcelación del presidente de la empresa Pimp SA, de recolección de residuos, que dio origen a esta causa investigada por el fiscal federal Patricio Sabadini.