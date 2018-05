Macri recibió a Valdés y Tassano por avances del plan de desarrollo costero

El presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada al gobernador Gustavo Valdés y al intendente de Corrientes Capital, Eduardo Tassano, quienes analizaron los avances del Plan Belgrano en la provincia, primordialmente, las obras de desarrollo costero. Funcionarios nacionales adelantaron la posibilidad de disponer de predios como el ex Regimiento N° 9.

El titular del Ejecutivo Nacional se reunió con el mandatario provincial y el comunal, donde evaluaron detalles del proyecto de desarrollo costero en Capital que prevé la ejecución de obras, que se enmarca en la órbita del Plan Belgrano. El Gobernador consideró prioritaria la construcción de un puerto en El Sombrero y el traslado de la Unidad Penal N° 1 de las inmediaciones de la costanera. Para ello, se requiere erigir un nuevo edificio carcelario.

En el encuentro se realizó un repaso de los predios que el Estado Nacional posee en Corrientes bajo su jurisdicción y que podrían ser utilizados para obras de desarrollo urbano, tales como las oficinas de la zona portuaria, Vías Navegables, los talleres del ex ministerio de Obras Públicas y en el que se encuentra emplazado el ex Regimiento N° 9. Las partes, según informaron a través de un comunicado, buscarán generar las condiciones para que sean de utilidad pública y que puedan ser usufructuados por la comunidad.

Valdés insistió en que el proyecto apunta a un mejoramiento general de la infraestructuras existente para que estuvieran en condiciones de ser utilizadas. Precisamente, en este marco, el presidente de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado, Ramón Lanús, brindó un repaso de la situación de los predios de dominios del Estado Nacional en la ciudad de Corrientes.

El funcionario anticipó que estarían en condiciones de utilizarse el ex Regimiento, que se sitúa en costanera General San Martín y los de la zona portuaria que, si bien no son los únicos, son los que generarían mayor impacto en la ciudad, en caso de ejecutarse obras. Respecto de la Unidad Penal N° 1, ésta es de dominio provincial pero el financiamiento de la nueva dependencia se realizaría en el marco del Plan Belgrano, que también aportaría para la reconversión del edificio.

El Jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad; el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo; y por Ramón Lanús. Además, de Valdés y de Tassano, asistieron el titular del Concejo Deliberante de Corrientes, Norberto Ast; y la secretaria de Desarrollo Urbano de la municipalidad, María Alejandra Wichmann. También participaron el secretario de Vivienda del Ministerio de Interior, Iván Kerr, y el subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Mariano Saúl, entre otras autoridades nacionales.

El proyecto se llamará “Agua Brillante” y prevé la refuncionalización de los predios del Ex Regimiento N° 9, como así, el traslado de la Unidad Penal N° 1 de la zona de costanera. “Se verá un aprovechamiento del 50 por ciento de ese predio para el uso público, lo que va implicar tener escuelas, un club deportivo, para poder diseñar dentro de todo ese predio, todo lo que necesita la ciudad y los vecinos para un mejor funcionamiento”, había dicho Valdés en marzo pasado, cuando Lanús visitó Corrientes, junto a Vignolo.

Desde el Gobierno aseguran que la refuncionalización, además, contribuiría a traccionar el turismo en la región, ya que se pretende realizar obras de mejoras en la ciudad.

