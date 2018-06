Ruiz Aragón se manifestó a favor de la legalización del aborto con un fuerte mensaje

"¿Quién soy yo como hombre para juzgar a una mujer si no tengo idea lo que es llevar un embarazo? Escuché a muchos hombres con una autoridad moral... yo tendría más humildad", dijo el diputado.

Luego le dedicó su trabajo a sus hijas: "Voy a apoyar este proyecto de ley por mis hijas, porque quiero que tengan las mismas libertades que tuve yo como hombre. Quiero que sean felices disfrutando de su sexualidad y decidiendo sobre su cuerpo", manifestó.

Declaración del Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes leído por el diputado Ruiz Aragón

Queremos aborto legal, seguro y gratuito en la Provincia de Corrientes.

Porque vivimos en una Provincia con un índice de pobreza del 36,9%, el tercero más elevado del país, una Provincia que no garantiza la Educación Sexual Integral, ni garantiza el acceso a métodos de anticoncepción. Porque tenemos funcionarios públicos como el Dr. Revidatti Coordinador de Hospitales Públicos que se manifiesta en contra de la anticoncepción y pide una educación sexual “en valores”; o como el ex Ministro de Salud Julián Dindart que ante casos de embarazo de niñas de 10 y 12 años afirmó que “se embarazan porque tienen un recurso económico como premio”; porque nuestra Provincia nunca adhirió al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo; porque desde el 2011 somos provincia pro vida, pero hace dos semanas se nos murió una mujer en el baño del Hospital Llano desangrada por un aborto espontáneo.

Necesitamos aborto legal, seguro y gratuito porque somos una de las provincias con más alta tasa de embarazos adolescentes, siendo comunes los casos de niñas de 10, 11 y 12 años embarazadas. Porque el abuso sexual infantil es terriblemente común.

En Corrientes, en materia de derechos sexuales y reproductivos hay un atraso y un oscurantismo propios de la Edad Media.

Todas estas razones no hacen más que agravar lo que ya de por sí es injusto: la ilegalidad del aborto, su consecuente clandestinidad, la estigmatización y la culpa. Las mujeres y personas gestantes tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición.

Pero la realidad de las mujeres en nuestra provincia es mucho peor, en la que se afecta no sólo el derecho a decidir de las mismas. La clandestinidad de las prácticas abortivas profundiza la segmentación social entre las mujeres que recurren al aborto con consecuencias diferenciales sobre sus cuerpos según el sector social al que pertenezcan y la capacidad económica que tengan para enfrentarlo.

Las mujeres de cualquier clase social abortan, pero el riesgo de vida y las graves secuelas comprometen la salud fundamentalmente de las mujeres pobres, ocasionando en algunos casos la muerte y convierte a esto en una constante amenaza que opera como parte de todas las violencias que sufren estas mujeres en las condiciones de precariedad en las que se encuentran.

Las mujeres del interior, e inclusive de los barrios alejados de la zona céntrica de la capital, se practican abortos ellas mismas como una solución viable ante los embarazos no deseados, muchos de ellos eran productos de violaciones por parte miembros de su familias, o por los patrones de las estancias

Esta es la realidad que se vive, y que vivimos las correntinas, y muchas mujeres a lo largo y ancho del país.

Queremos aborto legal, seguro y GRATUITO porque es justicia social.