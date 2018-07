Trascendieron algunos detalles del torneo Federal A 2018/19

El Consejo Federal del Fútbol Argentino (Cffa) no se ha expedido hasta el momento acerca del cronograma y del sistema de juego del próximo torneo Federal A.

De lo poco que se ha podido conocer hasta el momento es que el campeonato de la temporada 2018/19 iniciaría el 9 de septiembre venidero.

Sin embargo, el sitio especializado Ascenso del Interior, publicó ayer que de acuerdo a lo conversado con un importante dirigente se desprende que “la idea predominante es disputar el torneo dividido en 4 zonas de 9 equipos, ya que es la mejor opción teniendo en cuenta la distribución geográfica de los equipos”.

“El formato de la competencia no está confirmado. Pero podemos decir que el próximo Federal A tendría 4 ascensos directos a la B Nacional Interior, 2 son los que siempre tuvo la categoría, más 2 por reestructuración. El quinto equipo de la competencia jugaría una promoción frente al peor promedio de los equipos de la B Nacional” entre los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

El sitio web da cuenta de que “la novedad de la promoción obedece a un pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados para buscar darle competitividad al torneo para los que no tengan demasiadas aspiraciones de ascenso, ya que en un primer momento se había consensuado disputar la B Nacional sin descensos, y ahora deberían jugar por algo”.

Los descensos del Federal A en la próxima temporada se mantendrían, por lo que serían 8, aunque como el Federal B dejó de existir, los equipos bajarán al torneo Regional Federal Amateur.

El objetivo apunta a disminuir el número de equipos de la competencia, por lo que el Federal A 2019/20 contaría con un total de 28 participantes. Al respecto, hay que ver cuál será la decisión del Consejo Federal de cara al futuro, si jugarán 28 o 32 equipos. En este último caso podría darse 8 ascensos (uno por región) teniendo en cuenta que será la última vez que participen cerca de 300 clubes en el Regional Amateur 2019.

Por otra parte, da cuenta que la Zona 4 estaría integrada por estos equipos: Altos Hornos Zapla de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Juventud Antoniana de Salta, San Jorge de Tucumán, San Martín de Formosa (ascendido), Crucero del Norte de Misiones, Chaco For Ever de Resistencia, Sarmiento de Resistencia, y Boca Unidos de Corrientes.