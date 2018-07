Médicos se manifestaron en contra del aborto y renovaron su juramento

El monumento de la Madre, ubicado en Costanera y Salta, ayer fue adornado con un pañuelo celeste. Bajo esa representativa imagen, centenares de médicos y referentes del equipo de salud expresaron su rechazo al aborto legal, renovaron el juramento hipocrático y en torno al monolito realizaron un abrazo simbólico en defensa de las dos vidas.

De esta forma, Corrientes se unió a la movida nacional denominada “Chaquetazo”. Una actividad con la cual los médicos de todo el país declararon su oposición al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se debate todavía en el Senado.

Participaron del evento directores de hospitales, médicos referentes de diferentes áreas, personal de salud en general e inclusive miembros del colectivo “Correntinos por la vida”.

La actividad comenzó a las 16 en un ambiente adornado de celeste y blanco, con la moderación del director del Hospital de Salud Mental, Carlos Rodríguez, quien fue convocando a cada uno de los presentes a manifestar su opinión ante un micrófono abierto.

Así por ejemplo, la directora del Hospital Llano, Silvia Bonassies expresó: “En el monumento de la madre, renovamos nuestro compromiso, por mi parte primero como madre y por supuesto como médica de una institución donde tenemos una maternidad y donde todos los días luchamos por defender la vida”.

En esta línea, una asistente social explicó: “Fui madre a los 16 años, me casé tuve 14 hijos, y después de criarlos me instruí. Hoy soy trabajadora social con camino a ser licenciada. Defiendo la vida como madre y como mujer ya que tenemos leyes que protegen estas dos vidas, no entiendo otro camino que ese”. Su discurso, sin dudas, fue uno de los momentos más aplaudidos. Algo similar ocurrió cuando habló el coordinador de Políticas Hospitalarias, Alfredo Revidatti quien manifestó: “Si nos quieren hacer firmar recetas para hacer abortos o imponer que los hagamos, les digo que prefiero ir preso. No cuenten conmigo”.

Apoyo

A las 17, la iniciativa alcanzó una multitudinaria participación de referentes de salud, asistentes sociales, miembros del colectivo “Correntinos por la vida” y transeúntes que se acercaron a participar de la intervención.

De hecho, asistió un grupo de vecinos del barrio Pedro Pescador de Resistencia quienes organizan una manifestación para el 8 de agosto (día en que se votará el proyecto), y convocaron a los presentes a sumarse a una caminata en los costados del puente General Belgrano.

Abrazo

Una vez que hablaron todos los referentes, el doctor Carlos Rodríguez invitó a los médicos a recitar nuevamente el juramento hipocrático en señal de renovación del compromiso para con el paciente. Para cerrar, los presentes realizaron un abrazo simbólico alrededor del monumento de la Madre.