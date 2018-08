Municipio de Mercedes presentó un recurso de amparo contra el recorte al Fondo Sojero

Finalmente, la Municipalidad de Mercedes dio el paso en el camino judicial en su postura contra el recorte del Fondo Sojero, activada por el Gobierno nacional y morigerada por la Provincia la semana pasada. Disconformes porque no se los compensa en el 100% de los recursos federales usados generalmente para obras comunales, la administración de la jefa comunal de Cambio solidario Elvira Sánchez, esposa del ex intendente Víctor Cemborain (actual jefe de Gabinete municipal), dispuso presentar un recurso de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo Nacional, que establece un recorte en el Fondo Federal Solidario destinado a obras públicas.

La gestión judicial fue realizada ayer en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, por tener jurisdicción en esa zona de la provincia.

Según informaron desde Mercedes, “la tramitación la realizó el abogado, ex diputado nacional y ex intendente de Curuzú, Carlos Rubín, quien en el escrito presentado planteó la inconstitucionalidad de la medida decretada por Mauricio Macri”, indicaron.

Al respecto solicitaron a la Justicia que se tenga en cuenta “los daños que causa a los intereses de la Comuna el recorte de los fondos nacionales”. Además, “el recurso solicita una medida cautelar innovativa a fin de suspender los efectos del decreto presidencial y así hacer prevalecer lo que establece la ley del fondo Sojero. El trámite fue impulsado por la intendencia de Mercedes, recordaron, después de que las autoridades locales se expresaron contrarios al recorte, pero también a los recursos que prometió distribuir en las provincias durante los últimos cinco meses del año para paliar el faltante de fondos destinado a las obras públicas”.

De esta manera, la Municipalidad mercedeña decidió ayer formalizar una acción judicial para reclamar el 100% de los fondos.