River cumple ante Nacional su único amistoso de pretemporada

River Plate, flamante campeón de la Copa Libertadores de América, abrirá hoy el 2019 con un partido amistoso ante Nacional, que le rendirá homenaje al técnico riverplatense Marcelo Gallardo por su pasado en el club uruguayo.

El encuentro se llevará a cabo desde las 22.10 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en la ciudad de Maldonado, y será televisado por Fox Sports Premiun.

Este será el primer y único amistoso del campeón de América antes de volver a la competencia oficial que será el próximo sábado ante Defensa y Justicia por un partido pendiente de la octava fecha de la Superliga de Primera División de fútbol.

La primera prueba del año para los dirigidos por Gallardo será con un equipo sin refuerzos y con las bajas de Gonzalo “Pity” Martínez, transferido a Atlanta United de Estados Unidos; Jonatan Maidana, quien está próximo a cerrar su pase al Toluca de México; Ignacio Scocco, nuevamente lesionado en el gemelo derecho; y el capitán Leonardo Ponzio por precaución por molestias musculares.

La pretemporada del “millonario” seguramente no fue la ideal para el cuerpo técnico del “Muñeco” ya que además de la falta de refuerzos se sumó el flojo estado de los campos de juego de Solanas y el clima lluvioso que los obligó a retornar para entrenar domingo y lunes en el predio del club en Ezeiza.

El plantel también sufrió un fuerte golpe anímico con la noticia del retiro del delantero uruguayo Rodrigo Mora, perseguido por una lesión en la cadera.

En este contexto, River volverá a la cancha luego de golear a Kashima Antlers, de Japón, por 4 a 0 en el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes en Emiratos Árabes, el pasado 22 de diciembre, tras ser derrotado en la semifinal por el local Al Aín, en la definición con tiros penales, luego de igualar 2 a 2.

Ayer a la tarde, el DT Gallardo en la práctica vespertina en Ezeiza paró un posible equipo titular que no difiere mucho de la base del campeón de América, con el ingreso de Lucas Martínez Quarta por Jonatan Maidana, Enzo Pérez por Leonardo Ponzio y del colombiano Juan Fernando Quintero por Gonzalo Martínez.

Mientras tanto, la dirigencia y el manager Enzo Francescoli intentan avanzar en el mercado de pases que hasta el momento tuvo una buena y una mala.

El que está más cerca de ser oficializado como el primer refuerzo es el defensor chileno Paulo Díaz, quien podría sumarse el miércoles desde Al-Ahli de Arabia Saudita.

Nacional, por su parte, comenzó la era Domínguez el pasado 2 de enero de cara al torneo uruguayo, la Supercopa ante el clásico Peñarol, el 3 de febrero, y la participación en el grupo E de la Copa Libertadores de América junto con Cerro Porteño (Paraguay), Zamora (Venezuela) y un rival de la fase clasificatoria.

El ex DT de Huracán y Colón de Santa Fe está invicto frente al River de Gallardo, ya que después de seis enfrentamientos obtuvo dos victorias y cuatro empates.

El “tricolor” ya sumó cuatro refuerzos: el argentino Gustavo Lorenzetti, Rodrigo Amaral (ex Racing Club), Octavio Rivero y Pablo García.