Detuvieron a Jonathan Aquino por el crimen de Luis Lugo en el barrio La Olla

En el marco de la investigación por el asesinato de Gerardo Luis Lugo de 28 años el pasado 6 de enero en el barrio La Olla, finalmente se detuvo a Jonathan Aquino (19) el joven que resultó baleado tras una intensa persecución con la policía en el barrio Laguna Seca.

Aquino fue apresado en el Hospital Escuela, lugar donde se encuentra en plena etapa de recuperación tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el joven detenido tendría vinculación directa con el crimen del hombre en la madrugada del domingo 6 de enero. La víctima circulaba en un automóvil Fiat Palio (junto a otros ocupantes) por la avenida Presidente Frondizi y fue interceptado por cinco hombres que transitaban en tres motociclistas que sin mediar palabras, abrieron fuego contra el vehículo.

El conductor del auto, Gerardo Luis Lugo, recibió uno de los disparos en la nuca falleciendo en el acto, mientras que su acompañante Ramón Zamudio de 27 años resultó milagrosamente ileso, al igual que otros tres amigos que huyeron corriendo de la escena tras la sangrienta emboscada.

Lugo residía en el barrio San Marcos de Corrientes. No se trató de un robo, ya que los motociclistas dispararon y se dieron a la fuga.

Cabe recordar que Aquino fue herido de bala en un enfrentamiento que tuvo con la Policía el 7 de enero por la noche sobre calle Cartagena 4200. Aquino, que se desplazaba en un Volkswagen Gol color gris, llegó a su vivienda totalmente ensangrentado y fue rápidamente trasladado de urgencia al Hospital Escuela con heridas graves. “Mi hijo me dijo que eran los de la Brigada, yo no los conozco porque estaban de civil”, dijo María Duré, madre del joven en su oportunidad.

El caso es investigado por la fiscal en feria, doctora Mariela Armendia.

En tanto, la jueza de turno es la doctora Graciela Ferreyra.

En la pesquisa de este caso, se secuestraron las armas de los policías involucrados en el procedimiento para que sean cotejadas con los proyectiles que dieron en el automóvil guiado por Aquino.