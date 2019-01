Sólo unos 10 puestos de los 82 incendiados subsisten en la Ex Vía

A casi un mes del incendio que consumió totalmente más de 80 puestos del Paseo de Compras lindero al Mercado de Productos Frescos de la Municipalidad, los comerciantes que fueron reubicados sobre Ex Vía, entre Córdoba y Mendoza, informaron que muchos no trabajan más en la zona y que actualmente no llegan a ser 10 los que siguen luchando para no perder su única fuente de trabajo.

Y si bien, tras el feroz incendio y el permiso que otorgó la Municipalidad para que puedan trabajar provisoriamente sobre la calle Ex Vía, en el lugar no llegaron a instalarse ni la mitad de los comerciantes, ya que muchos carecían de dinero para reponer la mercadería perdida. Con el paso de los días la situación se fue agravando como consecuencia de las intensas lluvias.

“Muchos de los que pudieron conseguir algo de mercadería no contaban con gazebos y con la tormenta volvieron a perder”, dijo a El Litoral Violeta, una de las comerciantes que todavía perdura en el lugar.

“Nos abandonaron, nadie más apareció, nos prometieron varias cosas y después no volvieron y ahora estamos quedando muy pocos en el lugar”, comentó Violeta.

En relación a las posibles causas por las cuales muchos comerciantes no volvieron al lugar dijo que “éramos 82, y luego que la Municipalidad nos dejó quedarnos en esta calle no se instalaron ni la mitad, porque no tenían plata para comprar mercadería, y los que contábamos con algunas de ellas o algo de plata para renovar el stock vendimos poco porque la gente no vino por todo lo que pasó”.

“Muchos no pudieron conseguir gazebos para instalarse y con el sol y estos días de lluvias, volvieron a perder y muchos íbamos y veníamos con las cosas, pero estamos mal y nadie nos ayuda”, describió.

Se debe considerar que los pocos comerciantes que permanecen en el lugar comenzaron a vender arroz con pollo, los días sábados para juntar fondos para terminar de constribuir la estructura que comenzaron a levantar con fondos propios y dado que la Comuna se comprometió a entregarles un toldo de 70 metros que hasta el momento no llegó.

Además los comerciantes sostienen que no se moverán del lugar, solicitan la presencia de personal de seguridad ante tentativas de robos que sufrieron como así también insisten en conocer las causas del siniestro y ser recibidos por el Gobernador de la Provincia.

Cabe recordar que el incendio se produjo en la madrugada del 20 de diciembre y hasta el momento se desconocen las causas, mientras que desde el sector comercial consideran que se trató de un hecho intencional.