Stanovnik rezó por los inundados y pidió aportar con mayor solidaridad

Con la intención de rezar por las decenas de familias que se vieron afectadas por las inclemencias del tiempo, el arzobispo monseñor Andrés Stanovnik presidió anoche una misa en la iglesia Catedral. En este contexto, destacó el respaldo solidario de diferentes organismos y solicitó a la población continuar estrechando los lazos fraternales para con quienes más necesitan.

“Primero nos reunimos para celebrar la eucaristía, sumergidos por el bautismo en la pasión muerte y resurrección de Jesucristo. Mientras tanto, llevamos al altar los gozos y fatigas de cada día y nos disponemos a ofrecer sacrificio agradable a Dios”, expresó monseñor Andrés Stanovnik para dar inicio a la homilía.

Inmediatamente el arzobispo recordó que “entre las fatigas, están los padecimientos de muchas familias que sufren a causa de las intensas lluvias que provocaron anegamientos, inundaciones y cuantiosas pérdidas en nuestro país. Nuestra región fue severamente azotada por esta inclemencia. Pero, también unimos al sacrificio del altar, tantos gestos de amor, generosos y solidarios que se evidenciaron en esta emergencia por parte de organismos del Estado, Cáritas y otras organizaciones, incluso grupos de vecinos que se reunían espontáneamente para socorrer en medio de la urgencia”.

En este sentido, el arzobispo destacó que recibió incluso el apoyo del representante diplomático del Vaticano. “Esta semana se comunicó al arzobispado, el nuncio apostólico León Kalenga, -que es representante del Papa en nuestro país y de la Conferencia Episcopal Argentina- nos llamó para expresar su preocupación y ofreciéndose como intermediario para conseguir ayuda de la santa sede para paliar esta emergencia. Realmente se lo agradecemos”.

Además, monseñor Stanovnik destacó que la misma misa se replicó en otras localidades como Goya o Santo Tomé, donde los obispos elevaron oraciones por las personas afectadas por el temporal.

A continuación, el mensaje espiritual del arzobispo se centró en instar “a llevar los gozos y las fatigas de la humanidad al altar de Dios. El es quien carga con las consecuencias del pecado de las innumerables formas que adquiere el egoísmo en nosotros. Desde hace tres milenios que la ley nos dice que para ser feliz es necesario amar a Dios y al prójimo”.

Tras brindar ejemplos bíblicos del funcionamiento de la dinámica del amor, monseñor Stanovnik expresó: “Todos podemos hacer algo para ayudar al que la está pasando mal. Aun aquellos que aparentemente no tienen nada para dar porque se sienten ineficaces a causa de sus limitaciones físicas por ejemplo, o porque no poseen cosas materiales para compartir. No olvidemos que orar, que rezar, y ofrecer las propias limitaciones o privarse de algunos gustos tiene un valor enorme y una eficacia transformadora en la vida de la persona y en la comunidad, en la misteriosa comunión que tenemos con Cristo vivo”.

“Por eso a los enfermos y ancianos les pedimos encarecidamente que recen por aquellos que padecen de la inundación y para que muchos sean generosos ante las urgencias del momento y luego, que los afectados puedan recuperarse dignamente de sus pérdidas. Los gozos y fatigas consisten en acoger, custodiar e incrementar la vida de todos, especialmente de los que se encuentran en zonas de riesgo como cientos de familias castigadas por el exceso de precipitaciones”, sintetizó.