Casas aseguró que "triunfó la democracia" y cuestionó a la oposición

“No voy por la reelección indefinida, solamente voy a ir por un nuevo período”, aseguró Casas, que se postularía para un nuevo período en 2019, luego de haber sido vicegobernador (2011-2015) y actual gobernador (2015-2019).

“Ha triunfado la democracia donde nuestro pueblo se ha expresado y quedó confirmada la enmienda sancionada por nuestra Cámara de Diputados”, continuó Casas en declaraciones a los medios de prensa locales tras la consulta realizada ayer.

Luego agradeció a la dirigencia del Partido Justicialista: “Agradezco muchísimo a los compañeros y compañeras que propusieron mi reelección y a todos los riojanos por su voto”.

“Un dirigente hace siempre lo que los compañeros, y fundamentalmente el pueblo, quiere. No es mi intención perpetuarme en el poder como dicen algunos, creo en la alternancia, no voy por la reelección indefinida, sólo por un período. La democracia es alternancia, y le agradezco a mi pueblo la posibilidad de un período más”, resaltó finalmente el gobernador.

Por su parte Cambiemos confirmó que presentará nuevamente el caso ante la Justicia para anular la enmienda en la Legislatura riojana que posibilitó la Consulta Popular.

Hoy, escrutadas casi el 100% de las mesas, el porcentaje de votantes difundido oficialmente fue del 43,85% y los que no fueron a votar el 55,23%. Dentro de los votos efectuados, El "Sí" a la reforma obtuvo el 25,22% y al “No” un 17,88%, con una diferencia de 20.000 votos entre ambos, y los demás votos nulos, recurridos o en blanco.

Hoy al conocerse los resultados, la apoderada de la UCR integrante de Cambiemos en La Rioja, Cristina Salzwedel, descalificó lo actuado por el Tribunal Electoral de La Rioja, y desmintió en las radios locales ese 43,85% al decir que “es un porcentaje que no existe, es la frutilla de la torta en este proceso de locura que no existe”, asegurando además que “sólo votó el 36,83% del padrón”.

Finalmente Salzwedel expresó que “claramente quien perdió fue Sergio Casas. Este martes se realizará el escrutinio definitivo que dará los números reales. El gobernador sigue mintiendo. Están festejando una victoria que no existe, 8 de cada 10 riojanos no los votó”, sentenció la apoderada del radicalismo.