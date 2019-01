Investigan por abusos al obispo argentino que administra las propiedades de El Vaticano

Zanchetta se encuentra actualmente alejado de su cargo como número dos de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostóilca (APSA) luego de que la Santa Sede abriera una investigación en su contra a fines del año pasado, confirmó hoy el vocero interino del papa Francisco, Alessandro Gisotti.

Gisotti aseguró que Zanchetta, de 54 años y en el APSA desde diciembre de 2017, se mantendrá al margen de su cargo mientras dure la investigación preliminar.

Tras ser consultado por Télam, Gisotti aclaró que al momento de ser designado por el Papa, a fines de 2017, "no había ninguna denuncia de abuso sexual" contra Zanchetta, sino que las imputaciones "aparecen en este otoño" del hemisferio norte, es decir entre septiembre y diciembre.

Además, Gisotti aclaró que Zanchetta "no fue removido de la diócesis de Orán", sino que "fue él quien renunció".

El vocero interino papal, en su cargo desde el 1 de enero, agregó que el actual obispo de Orán está recabando información para aportar a la justicia vaticana, y que por el momento no se sabe si las investigaciones son por abusos contra menores o mayores de edad.

Si las acusaciones y pruebas son creíbles, el caso continuará como de costumbre hacia el equipo de canonistas que ha estado examinando las denuncias en contra de obispos.

A fines de 2018, una investigación de el diario El Tribuno de Salta advirtió que la renuncia de Zanchetta a la diócesis estuvo vinculada a denuncias por abuso sexual a 3 seminaristas y por abuso de poder contra otros 10 seminaristas, delitos que se habrían concretado entre 2014 y 2015.

Las denuncias contra Zanchetta tuvieron también una presentación ante la Nunciatura Apostólica (embajada vaticana) en Buenos Aires, según publicó la prensa local a fines del año pasado. En ese entonces, Zanchetta había divulgado que su dimisión se debía a problemas de salud.

Gisotti se limitó a decir que "la razón de la renuncia está relacionada con su dificultad de manejar las relaciones con los clérigos diocesanos, algunas de las que eran tensas", y dejó en claro que "al tiempo de su renuncia había acusaciones en su contra por autoritarismo pero no por abuso sexual".

Zanchetta, que había sido designado obispo de Orán en 2013 en uno de los primeros nombramientos de Jorge Bergolio como Papa, es el "número dos" de la oficina que se encarga de la gestión de las más de 5.000 propiedades que el Vaticano tiene por el mundo, valuadas en más de 3.000 millones de dólares.

Antes de ser nombrado en la diócesis del norte de Salta, Zanchetta fue vicario episcopal de Asuntos Económicos, apoderado general del obispado de Quilmes y representante legal de todos los colegios de esa diócesis del sur bonaerense.