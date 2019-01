El peronismo avanza en el proceso interno de cara al 31 de marzo

“La fecha de las internas del Partido Justicialista está firme y están dadas todas las garantías para que todos los sectores de la vida interna partidaria se expresen, se agrupen y pongan a consideración sus propuestas de los afiliados”, así lo aseguró el diputado provincial y apoderado del partido, Félix Pacayut.

“Se fijó el 31 de marzo de 2019 como fecha de elecciones internas para elegir cargos partidarios y electivos y para garantizar la paridad de género y la participación juvenil”, recordó.

“Respecto a las internas para el 31 de marzo no tenemos nada definido aún nombres ni alianzas; es un tema que lo estamos analizando”, agregó

Asimismo, el apoderado dijo que no ve posibles nombres correntinos en las elecciones presidenciales para este año. “Aunque hoy hay figuras a nivel nacional que han empezado a tener participación como Sergio Massa o Urtubey que están dentro de un peronismo que por ahí no compartimos mucho, al igual que Agustín Rossi, que ya ha venido cuatro veces a visitar Corrientes, nosotros vamos por otra línea”.

De cara al 31 de marzo, día en que se celebrarán los comicios internos, un grupo de intendentes ungió a Martín “Tincho” Ascúa como candidato a presidente partidario. Otro de los que ya anunció que disputará la presidencia es el dirigente de la línea interna, “Vamos Compañeros”, Rodolfo Martínez Llano. Se desconoce quién sera el candidato del sector de la denominada “cooperativa”, quienes también competirían por manejar el partido.

No se descarta que el peronismo alcance un acuerdo general y avance en una lista única de candidatos, pero la cuestión parece muy difícil por estas horas debido al enfrentamiento interno.