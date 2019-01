En San Roque todos los evacuados volvieron a sus casas y en Santa Lucía más familias piden apoyo para relocalizarse

Entre la tarde del sábado y ayer a la mañana retornaron a sus casas las familias que todavía permanecían evacuadas en San Roque. Así lo afirmó el director de Defensa Civil de San Roque, José Medina, al ser consultado por El Litoral. En tanto, comentó que si bien durante el domingo se registraron precipitaciones, “la cantidad de milímetros caídos ni supera los 10”, precisó. Al mismo tiempo, destacó que el río sigue en descenso. El afluente Santa Lucía, frente a la localidad homónima, también sigue retrocediendo. “Hay pronósticos de más lluvias hasta el jueves. Ojalá que eso no se cumpla”, expresó el intendente, José Sananez, a El Litoral. Tras lo cual recordó que “la única solución para evitar constantes evacuaciones es que todas las familias que están viviendo en la zona de riesgo puedan mudarse al terreno que el Municipio compró para reubicarlos”.

Precisamente, la Comuna de Santa Lucía con recursos propios adquirió un predio de cuatro hectáreas que luego loteó y los cedió a más de 90 familias. Pero la inversión municipal para tratar de brindar mejores condiciones de vida a numerosos santaluceños continúa y ahora ya están en la etapa final los trabajos para brindar energía eléctrica a la zona. Mientras que en febrero tienen previsto comenzar con las obras para la red de agua potable. Tareas para lo cual la empresa concesionaria del servicio aporta los materiales, pero la mano de obra es provista por la Municipalidad.

“En los últimos días se mudaron al nuevo predio unas ocho familias. Nosotros dentro de nuestras posibilidades las ayudamos, aunque sea con maderas. Ahora, hay otras 10 que se quieren ir de allí para dejar de ser víctimas de la inundación cada vez que aumenta el caudal del río. Vamos a reunirnos con ellos y ver con qué podemos colaborar”, contó Sananez. Asimismo, aclaró que “lamentablemente no tenemos recursos para financiarles la construcción de una casa de ladrillo”.

Por ello, hace tiempo, la Comuna realizó gestiones a nivel Provincial y Nacional para intentar conseguir recursos destinados a algún plan habitacional. “Pedimos un montón de veces e inclusive recibimos compromisos, pero hasta ahora no logramos una respuesta concreta para los santaluceños”, concluyó.