Se negó a declarar el acusado de distribución de pornografía infantil

Se abstuvo de declarar el hombre que fue detenido en la localidad de Esquina acusado de distribución de pornografía infantil, y por el momento no pedirán su excarcelación.

Se trata de un hombre de apellido Reina, que se encuentra detenido tras una intensa investigación que se llevó a cabo casi un año entre la Justicia argentina e internacional, después de que este caso fue alertado por Google.

Por su parte, Gustavo Barrías, abogado del sujeto acusado, dijo que por el momento no pedirán la excarcelación.

Esperarán que la causa -ocurrida hace una semana atrás- tome su curso y pueda conocerse más sobre el tema y estudiar en profundidad por los hechos del delito del que se lo acusa, dijo en declaraciones a la prensa.

“Es prematuro adelantar” remarcó el abogado, a quien le toca analizar los elementos que fueron sustraídos del allanamiento que dio con la aprehensión del hombre, “eso va a ir a peritaje a Corrientes y de ahí saldrá a las claras si fue así o no la razón de la imputación de nuestro defendido. Esperamos ese informe”, agregó.

“No está bien el muchacho, como cualquiera que pueda estar imputado en este tipo de casos. Seguramente, dentro de las medidas, nuestra Señoría ordenará que se realice exámenes psicológicos y psiquiátricos que estime”, concluyó el letrado.