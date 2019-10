“Si mejoramos la eficacia, podemos sacar ventaja antes”

A pesar del dolor por la lesión (luego se confirmaría la fractura sufrida en el dedo gordo del pie derecho), Martín Fabro se tomó unos minutos para hablar con la prensa, una vez consumado el triunfo de Boca Unidos frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

El mediocampista ofensivo aurirrojo se mostró en general conforme con el rendimiento que tuvo el equipo el domingo. “Creo que el común denominador (del partido) de Sunchales es de llegar con mucha gente al área. Quizá haya que convertir un poco más para estar tranquilos, pero en líneas generales creo que se hizo un buen juego”, consideró.

“Estamos gestando jugadas lindas, a veces se pueden convertir o no, por eso digo que si llegamos a mejorar la eficacia podemos sacar ventaja antes”, volvió a insistir Fabro, teniendo en cuenta que tanto ante Unión como frente a Sportivo Belgrano, el equipo tuvo la posibilidad de quebrar antes el partido.

Acerca de su posición en el campo de juego, ya que inicia el partido adelantado, y luego baja unos metros para escapar a la marca y tener más panorama y llegar por sorpresa a posiciones de gol, dijo: “Es algo que lo hemos hablado con Dani (por Teglia) para ver si me tiraba un poco más atrás para tratar de estar un poco más en contacto con la pelota, porque quizás más cerca del nueve hay veces que el contrario tiene dos líneas de cuatro y no hay espacios para jugar.

Aparte me viene bien porque llego de atrás y con más claridad al arco”.

Por último, y tras quejarse nuevamente acerca del horario del partido, debido al calor, al decir que “es una temperatura difícil para jugar”, Fabro manifestó que “tenemos un plantel de jerarquía, con recambio, así que hay que aprovechar eso.

Este es un torneo largo, difícil, complicado, nosotros ya tenemos un año de experiencia y sabemos de qué se trata”.