Con WhatsApp y otra aplicación, elaboraron un libro que competirá en Tecnópolis

n Luego de haber superado la instancia provincial el proyecto “Renacer en Chamamé. Tradición y Cultura” de la Escuela Secundaria “El Espinillar” del paraje homónimo de San Luis del Palmar, participará en el parque Tecnópolis de la competencia nacional junto con instituciones de todo el país. Se trata de un libro que recopila historias, letras, ilustraciones, collages, datos biográficos, poemas y hechos y manifestaciones culturales de diferentes autores vinculados al chamamé. Desde la escuela indicaron que por su abordaje interdisciplinario brinda la posibilidad de trabajar, no sólo la educación artística, sino también geografía, historia, lengua entre otras materias de la currícula escolar. Por esta razón buscan que se convierta en un material educativo de consulta en todas las escuelas de la provincia.

La Escuela “El Espinillar” se encuentra ubicada en el paraje del mismo nombre distante a siete kilómetros de San Luis del Palmar, y al nivel secundario, que se dicta en el turno tarde, asisten 78 alumnos. Del proyecto “Renacer en Chamamé. Tradición y Cultura” participaron cerca de 30 estudiantes de cuarto y quinto año, con la colaboración de todos los docentes y la comunidad educativa.

En diálogo con El Litoral la profesora María Emilia Piñeyro, coordinadora del proyecto, indicó que la idea surgió a raíz de un trabajo anterior, el cual obtuvo una mención especial en la instancia provincial de la Feria de Innovación Educativa de 2016. “En esa oportunidad, los evaluadores destacaron nuestro trabajo sobre el chamamé y nos plantearon el interrogante de cómo podíamos mejorarlo. Después de trabajarlo mucho con los chicos, surgió la idea de hacer un libro”, sostuvo la docente. En este sentido planteó que los disparadores para abordar el género musical característico de nuestra provincia fueron la ley 5.205 del año 1998 que dispone “la enseñanza del chamamé desde las diferentes áreas de los niveles educativos, y la ley nacional 26.558 del 18 de noviembre de 2009 que declara al género ‘Patrimonio Cultural’”.

A medida que los jóvenes le iban dando forma al contenido abordado desde distintas materias de la currícula escolar, desarrollaban ilustraciones y de a poco el diseño, que lo hicieron con una aplicación para celulares (Canva). “Como en la escuela no contamos con internet y sólo tenemos algunas computadoras ya obsoletas, lo íbamos compaginando con mi celular y el de algunos chicos que tienen esta herramienta. Analizamos los textos, y ellos iban escribiéndolo en WhatsApp y nos íbamos pasando. Utilizamos algunas plantillas preestablecidas, le fuimos agregando algunas ilustraciones que también tiene la app más otras que ellos iban haciendo. Realmente fue un trabajo de hormigas”, detalló Piñeyro y agregó que desde marzo vienen desarrollando la publicación.

Además de las leyes que sirvieron como bases para el trabajo, la docente relató que uno de los objetivos fue “reconocer a Corrientes, a su cultura y a muchos autores que se los ha dejado de lado, cuyos nombres y obras no se encuentran en Google, por ejemplo”. También expresó que “la gente piensa que en las zonas rurales sólo se escucha chamamé, y esto no es así. La llegada de los medios ha hecho que las personas escuchen muchos géneros musicales. En la etapa de indagación nos dimos cuenta que los chicos no saben bailar, o conocen sólo un estilo de chamamé. O, por ejemplo, escuchan conjuntos que utilizan instrumentos que no son propios del género como la batería, el bajo, o el bombo, que es totalmente válido, pero que no es el ritmo y la esencia de nuestra música tradicional”, sostuvo.

La obra

El libro “Renacer en Chamamé. Tradición y Cultura” recopila obras tradicionales del género chamamecero, como leyendas y expresiones culturales relacionadas con el idioma guaraní, letras y poemas. Tiene 70 páginas, se divide en 16 capítulos o temas, más una página titulada “Nuestra identidad”, donde brindan datos de la escuela y la bibliografía; por el momento sólo fue editado en formato PDF. “Buscamos la forma de optimizar el trabajo entonces lo editamos en PDF y también lo codificamos en QR para que pueda ser descargado. Si bien todavía no lo distribuimos, sí se lo pasamos a algunas escuelas y autoridades que nos brindaron su apoyo. Por ejemplo, el Instituto de Cultura nos regaló un ejemplar del “Libro de Plata del Chamamé” que fue de gran utilidad. En la exposición en la Escuela Manso se nos acercaron colegas interesados y también se lo pasamos”, indicó.

Entre algunos de los temas que aborda el libro están los héroes de Malvinas, la historia de la tradicional peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí, los Esteros del Iberá, mitos, leyendas y costumbres de “nuestro Litoral” además de varios reconocimientos y homenajes. “Hay un capítulo dedicado a Marily Morales Segovia, un homenaje que le hicimos porque ella fue madrina de nuestro proyecto, y por eso le estamos muy agradecidos”, indicó y agregó que “lo importante es que este libro además de aportar a nuestra tradición y cultura, brinda la posibilidad de trabajar en muchas áreas, desde la educación artística, lengua, historia y hasta biología. Sería una satisfacción muy grande que se convierta en un material educativo de consulta para todas las escuelas de la provincia”, finalizó.