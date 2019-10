Bomberos, estudiantes y profesores extinguieron las llamas en un cultivo escolar

Personas desconocidas habrían ingresado en la noche del último sábado al predio de la escuela José María Malfussi de Alvear, más precisamente al área donde hay una plantación de pinos. Allí, habrían generado un incendio que finalmente fue extinguido por los bomberos, alumnos y docentes. Lograron así que las llamas no afectaran a las pasturas que tienen sembradas para el ganado. Señalan que no es la primera vez que son víctimas de hechos delictivos.

“Estaba llegando a mi casa, aproximadamente a las 21.30, cuando me avisan que había fuego en la parte de atrás de la institución. Inmediatamente nos comunicamos con la jefa de los Bomberos y por supuesto también entre nosotros porque estamos todos en un grupo de Whatsapp”, contó el técnico agropecuario que es profesor de la institución escolar, Oscar Meneses, en diálogo con El Litoral.

Como el colegio no está lejos del casco céntrico, a los pocos minutos, tres bomberos, cinco docentes y estudiantes comenzaron a trabajar para sofocar el incendio. “Por suerte justo se había hecho un raleo porque gracias a eso se quemaron sólo los gajos que habían sido cortados. Se quemó la parte de abajo de la plantación por lo que los pinos no se perdieron”, explicó el profesor.

Una cuestión que señaló como no menor, considerando que esa plantación pertenece precisamente a los alumnos ya que es parte de las actividades que realizan en el colegio.

Si bien no existen pruebas de quién o quiénes podrían haber iniciado el incendio, la hipótesis de que fue intencional se basa en que este se generó en el interior de la plantación. “Porque alrededor existe una picada cortafuego que separa el alambrado del pinar. Es decir que, si por ejemplo, alguien va por el camino y tira una colilla de cigarrillo y eso provoca un incendio, las llamas no podrán avanzar hacia la plantación”, graficó Meneses.

Además, el fin de semana pasado, advirtieron a integrantes de la institución que dos personas estaban en la plantación. Motivo por el cual fue realizada una exposición ante el Priar. “Ellos fueron a recorrer y no encontraron a nadie. Es muy difícil hacer una tarea de prevención porque es amplio el predio y si es de noche, se complica aún más”, indicó el docente.

Tras lo cual comentó que “lamentablemente todos los años sufrimos algún tipo de ataque”. Recordó en este punto que el año pasado “nos carnearon una ternera, anteriormente nos robaron una oveja y así cada año siempre tenemos algún problema de esa característica”.

Cámaras

Precisamente, por los hechos registrados y con el objetivo de preservar las instalaciones fueron colocadas cinco cámaras de videovigilancia donadas por la Municipalidad de Alvear. Y una de ellas permite registrar lo que sucede en la parte de atrás del establecimiento, pero su radio de alcance no es suficiente para filmar el área de la plantación.

“Más allá de lo sucedido, lo bueno es que no se arruinó la plantación y se evitó que se quemaran las pasturas que hace años siembran los alumnos para alimentar al ganado que tenemos en la institución”, concluyó Meneses.