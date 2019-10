El defensor del seleccionado argentino de fútbol Germán Pezzella valoró ayer la tarea de sus compañeros porque “cada uno aprovecha su oportunidad” en busca de un lugar en el equipo.

“Tenemos sensaciones buenas, el resultado fue abultado, demostramos ganas y que cada uno aprovecha su oportunidad; ganar siempre es bueno”, indicó Pezzella a Fox Sports. “Todo sirve para crecer y hoy dimos otro paso adelante”, indicó el ex River Plate.

El delantero Lucas Alario, autor de un tanto, mencionó la importancia de sus goles ante Alemania y España: “Hay muchísimos jugadores de buen nivel y me voy contento porque creo que aproveché los minutos que tuve en cancha”.

El ex River opinó que el partido “se abrió rápido” con su gol de cabeza a los 19 minutos de juego. “Sabíamos que teníamos que salir con intensidad porque ellos tienen jugadores veloces arriba. Desde el gol, el dominio fue todo nuestro”, agregó.

Walter Kannemann destacó que la Argentina tuvo “un gran partido” donde fueron “contundentes y firmes en la última línea”.

Por último, el debutante Nicolás González expresó su felicidad por disputar un partido con el seleccionado. “Me pone feliz que el entrenador piense bien de mí. Voy a seguir trabajando para estar, quiero seguir y estaré en el día a día trabajando en el club. Me sorprendió bastante cuando aparecí en la lista, cuando me llamó Scaloni, lo celebré con la familia y no me olvido jamás a este día”, declaró el volante de Stuttgart de Alemania.