El comercio electrónico prepara las ofertas del Cyber Monday en noviembre

Las tiendas con modalidad de venta on line se preparan para una semana de descuentos y rebajas exclusivas, dado que entre el 4 y 6 de noviembre se realizará una nueva edición del “Cyber Monday”. Se trata de uno de los eventos más importantes organizados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Came) con el objetivo de dinamizar el consumo de esta modalidad de compra que cada año gana clientes.

“En esta edición, participarán más de 550 empresas que ofrecerán alrededor de 8.000 MegaOfertas con descuentos en 10 categorías de productos. Esta es la oportunidad que están esperando muchos argentinos para aprovechar ofertas muy atractivas y la posibilidad de financiamiento en cuotas”, expresó al respecto el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Alberto Calvo.

Es que cada año, en el marco del Cyber Monday, las firmas más reconocidas ofrecen descuentos, promociones y opciones de financiamiento en todos los rubros.

Además, el evento de este año contará con algunas novedades destinadas a potenciar el movimiento comercial y para ello, preparan las denominadas “MegaOfertas” que realizarán los tres días del evento a las 12 PM, donde se anunciarán descuentos especiales y beneficios únicos para todas las categorías.

Paralelamente en el sitio oficial del “Cyber Monday” este año se sumarán “Horas sorpresas”, que integrarán ofertas y promociones agrupadas por categorías. Para poder recibir información, recomiendan a los usuarios suscribirse a la página del evento.

También se inaugurará el segmento: “Cybertips”. “Si un usuario tiene dudas sobre cómo comprar algún producto o servicio particular podrá encontrar recomendaciones que pueden ayudar al usuario a efectuar su compra exitosamente”, señalaron desde la Cace. Los rubros presentes en el evento serán: electrodomésticos, indumentaria y calzados, viajes, deporte, automotriz, alimentos, entre otros.

Desde hace ocho años que la Cace organiza este evento de descuentos, que fue ganando popularidad al mismo ritmo que ganó confianza el consumo electrónico. De todas maneras, en medio de la crisis económica la modalidad on line también registró un descenso anual en las ventas de un 9%.