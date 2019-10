Continúa la vacunación en respuesta al alerta mundial por el brote de sarampión

La provincia activó la denominada “Respuesta provincial al alerta mundial del brote de sarampión”, y en este marco extienden la estrategia preventiva enfocada en la vacunación, vigilancia epidemiológica y laboratorio.

En esta línea, la directora de Infectología, Angelina Bobadilla, expresó que “las vacunas están disponibles, se sigue con la distribución nacional, permanentemente estamos recibiendo stock de vacunas, todas las del calendario y también la Triple Viral”.

Por otro lado, empiezan a hacer énfasis en los síntomas de alerta. “Toda la comunidad, no sólo el equipo de salud, tiene que estar pensando en sarampión. En el caso de haber fiebre, lesiones en la piel después de días de la fiebre, ir a la consulta médica, no minimizar lesiones en la piel y descartar el caso si fuera necesario o confirmarlo”, agregó Bobadilla.

Cabe recordar que en sus primeros estadíos de la enfermedad, el sarampión aparece con síntomas de tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, y fiebre.

A la fecha, Corrientes aún no registra casos de la enfermedad, pero en el país ya se confirmaron 38 personas afectadas.

Por otra parte, Bobadilla, indicó: “Estamos capacitando a todo el equipo de salud en general y esto forma parte de las estrategias que estamos impulsando en la provincia como respuesta al alerta internacional sobre el sarampión”.

Es que se confirmaron brotes en varios países y la cercanía con Brasil (donde se presentaron hasta casos fatales), activa el alerta local. En este marco, continuarán las acciones para evitar la reintroducción del virus y para ello sigue siendo elemental que la población complete el carnet de vacunación.