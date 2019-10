Aguardan restauración de la chimenea del barrio Bañado Norte

A dos meses del derrumbe de la parte superior de la histórica chimenea que se encuentra en el barrio Bañado Norte, vecinos aguardan la puesta en valor, ya que con cada tormenta la infraestructura continúa deteriorándose. Desde la delegación vecinal del barrio informaron que la zona permanece vallada y que no se registraron incidentes tras los fuertes vientos que azotaron en la madrugada de ayer.

El pasado 27 de julio una parte de la histórica chimenea que se encuentra en el barrio Bañado Norte se desmoronó y la zona quedó vallada para evitar inconvenientes, pero con el correr de los días los vecinos solicitan a la Comuna que se proceda a la reparación de la estructura, dado el valor que tiene para toda la zona y a fin de concluir con el peligro que representa actualmente, ya que la misma se encuentra quebrada al medio y con las últimas precipitaciones las grietas se profundizaron.

Ante este panorama, El Litoral consultó al delegado del barrio, Claudio Sena, quien indicó que “la tormenta de anoche no afectó la chimenea, por lo que no hubo novedades. Pero la zona sigue vallada y estamos esperando que avance el plan de restauración que se está proyectando”.

Cabe recordar que a fines de agosto, el Municipio convocó a la Fundación Ciudad Limpia para trabajar conjuntamente en la restauración de la estructura, basados en el trabajo que dicha organización realizó en Resistencia con la estructura Codutti y que implica la la participación público-privada, dado el costo que demanda el alquiler de las máquinas. El proyecto está siendo analizado en el Palacio Municipal y en el cual no se descarta avanzar también con la puesta en valor de toda la zona.