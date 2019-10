En Boca Unidos volverá Aquino y la duda es quién jugará por Fabro

n El triunfo frente a Sportivo Belgrano del domingo ya quedó atrás. Boca Unidos se enfoca ahora en Gimnasia y Esgrima, equipo al que deberá enfrentar el fin de semana en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

El partido, correspondiente a la sexta fecha del torneo Federal A, se jugará el domingo desde las 16 en el campo de juego del estadio Manuel y Ramón Núñez, y contará con el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

Para este compromiso ya estará a disposición del técnico, Daniel Teglia, el arquero José Silvino Aquino, quien ayer trabajó normalmente con sus colegas, y de no mediar ningún inconveniente, regresará a la titularidad en lugar de Christian Martínez.

El arquero paraguayo no jugó el domingo por reposo deportivo, a raíz del traumatismo de cráneo, con pérdida momentánea del conocimiento sufrido en el partido que su equipo le ganó en su visita a Unión de Sunchales.

Aquino se sometió a varios estudios médicos de alta complejidad, y la consulta con un especialista maxilofacial, tras el fuerte traumatismo sufrido debido a la patada que le propinó un rival, y que le afectó a la boca y la nariz, principalmente, con pérdida abundante de sangre.

La otra modificación que deberá introducir Teglia es obligada por lesión. El cuerpo técnico perderá aproximadamente por un mes a Martín Fabro, debido que se fracturó el dedo gordo del pie derecho, por lo que deberá disponer en los próximos días quién será su reemplazante.

La ausencia de Fabro le genera un gran dolor de cabeza al DT, ya que no sólo pierde a un futbolista dúctil, capaz de jugar como “enganche” o “doble cinco”, sino que además tiene llegada al área, y es el goleador del equipo con tres conquistas.

Para reemplazarlo, Teglia puede echar mano a varias opciones. La primera, es el ingreso de Miguel Caneo, aunque la duda es si el “Chino” ya está para jugar desde el arranque.

Los otros jugadores que tienen chances son Raúl “Pájaro” Benítez, Rodrigo Migone, Diego Sánchez Paredes, o Gerardo Maciel, aunque el libreño quedó muy relegado en la consideración del cuerpo técnico actual, luego de ser considerado titular en el ciclo de Carlos Mayor.

En la víspera el plantel realizó tareas en el gimnasio y trabajo físico, mientras que hoy volverán a entrenar.