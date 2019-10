El peronismo ganó en Humanidades y la Franja Morada arrasó en Medicina

n Con el 45 por ciento de los votos, el Frente Universitario Popular (FUP) retuvo el centro de estudiantes en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. En tanto, se intensifica el cronograma electoral en otras casas de estudios, como Derecho. La perspectiva de género se posiciona fuerte en el debate estudiantil.

El frente estudiantil que nuclea, principalmente a sectores del peronismo, se impuso en las elecciones de Centro de Estudiantes y de Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, con sede en Resistencia, Chaco. La agrupación estudiantil cosechó 912 votos entre todas las carreras de Humanidades para Centro de Estudiantes. De esta manera, fue electa para la Presidencia, Daiana Cherey, del Profesorado de Historia. La actual titular, Juliana Marighetti, de la Licenciatura en Letras, pasará a la secretaría general.

Las elecciones se realizaron en las sedes de las carreras de Humanidades los días jueves y viernes. El escrutinio se extendió hasta pasadas 1 de la mañana y los resultados arrojaron un triunfo de FUP con 912 votos. En segundo lugar se posicionó Franja Morada, con 849 votos. En tercer término, Cepa, con 190 votos. También se presentaron las listas 17, del Nuevo Espacio, y 69, según datos a los cuales pudo acceder El Litoral.

“Es una victoria enorme para las y los estudiantes que seguirán teniendo un gremio representativo, comprometido con una universidad abierta al pueblo y sensible con sus demandas”, expresó la flamante presidenta del Centro de Estudiantes. “En un contexto adverso, donde el Gobierno nacional nos obliga a tener que decidir entre estudiar o trabajar porque no llegamos a fin de mes, porque no podemos pagar los alquileres o el boleto del Chaco-Corrientes, las y los estudiantes pueden tener la seguridad de que este centro seguirá luchando para que nadie quede afuera de las aulas”, aseguró a través de un comunicado.

Por otra parte, el FUP obtuvo 769 votos en Consejo Directivo y retuvo tres, de los cinco consejeros, en el cogobierno para el período 2020-2021, encabezado por Jeremías González, también del Profesorado de Historia. “Será un gran desafío esta nueva gestión, por la confianza que nos dieron los estudiantes y porque hay que redoblar los esfuerzos para que más compañeras y compañeros encuentren en el FUP la representación de sus luchas”, dijo.

Derecho

Por otra parte, otras facultades están preparando su cronograma electoral que se intensificará esta semana. En la Facultad de Derecho de la Unne, las fuerzas se alistan para competir los días 9 y 10 de octubre.

La Franja Morada propone a Dana Alarcón como candidata a presidenta del Centro de Estudiantes. “Por una facultad más inclusiva, más pluralista, reivindicando la formación académica, la diversidad horaria, con múltiples ciclos y conferencias, campañas y servicios integrales de salud y siempre devolviendo a la sociedad todo lo que esta casa de altos estudios nos enseñó, formándonos no sólo como profesionales sino como mejores ciudadanos, a través del patrocinio jurídico gratuito brindando a la sociedad un servicio jurídico y muchas cosas más”, expresaron desde la agrupación estudiantil radical en su arenga de campaña.

La Juventud Peronista también presentará a sus candidatos, a través del Frente Estudiantes por Derecho que competirá por el centro de estudiantes y el Consejo Directivo.

Género

La agenda de género también comienza a ser una ocupación del debate electoral estudiantil. En los próximos días asumirán representantes de la Secretaría de Género y Diversidad Sexual del Centro de Estudiantes de Humanidades de la Unne. El área se creó hace mes y tiene como objetivo trabajar en las problemáticas vinculadas a la temática, según informó a El Litoral su flamante secretaria, Belén Da Costa.

En Derecho, por otra parte, el peronismo también prevé la creación de una secretaría similar como propuesta de campaña. En tanto, el radicalismo estudiantil, impulsa la candidatura de una mujer y programan talleres para brindar conciencia en torno a la violencia.

Medicina

El pasado 3 de octubre Franja Morada se impuso en las elecciones estudiantiles del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Unne.

En este proceso, además, se realizó la elección de cinco consejeros titulares y cinco suplentes para representar al claustro estudiantil en el Consejo Directivo de la casa de estudios, quedando todos en manos de la agrupación radical.

Cronograma

En la semana también habrá elecciones en la Facultad de Ciencias Económicas. Allí, la Franja Morada se disputará renovar su conducción al frente del Centro de Estudiantes. Los comicios se desarrollarán los días 9, 10 y 11 de octubre.

Ciencias Exactas también irá a elecciones estudiantiles. Está previsto se desarrollen los días 8, 9 y 10 de octubre.