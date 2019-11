Banca de Sand: mujeres del PJ convocan a conferencia

Se intensifica la polémica por quién ocupará la banca que dejará vacante la senadora provincial Nancy Sand (PJ). Las mujeres peronistas que promueven que el lugar debe ser ocupado por la dirigente Patricia Rindel realizarán hoy a las 10.30 una conferencia en la sede del Partido Justicialista. Harán anuncios.

La puja por la banca deberá dirimirse en el Senado y todo apunta a que la suerte está echada y sólo habrá corrimiento de listas, por lo que la banca será de Rubén Bassi.

El criterio del Senado será aplicar la normativa local y, por eso, todo indica que Bassi será senador.

El colectivo de mujeres del partido se reunió el lunes pasado con el delegado normalizador del PJ Correntino, Julio Sotelo, a los fines de lograr una definición política.

“Este es un reclamo generalizado, de la mujer a nivel país. No se trata de paridad, sino de interpretación de dos leyes, el ‘Corrimiento’ y la ‘Ley de Cupo’”, había dicho Rindel.

El interventor del partido se comprometió a hablar con Bassi para encontrar una solución. Hoy podría conocerse las novedades.

No obstante, hasta el momento, se sostiene que la decisión es política, ya que sería responsabilidad del Senado.

Por otra parte, Bassi explicó que recibió el planteo a través de “emisarios”. El dirigente, quien fue integrante de la Cámara alta en periodos anteriores, señaló: “Mandaron emisarios a negociar. Conmigo no hablaron, lo hicieron con un dirigente y amigo que tengo en el partido. Mandaron a negociar y la respuesta fue ‘lo que es justo no se negocia’”, manifestó el goyano.

En tanto, las mujeres emitieron un comunicado en el que aseguraron: “Consideramos un avasallamiento a los derechos políticos de las mujeres el hecho de que la banca que deja una compañera no sea ocupada por otra, cuando claramente se ve comprometido el cupo del 30% femenino en el Senado”.

“Situación que lamentablemente ya se vive en la Cámara de Diputados, donde este no se cumple. La situación resulta aún más intolerable si se tiene en cuenta que desde ambas cámaras se mantiene cajoneada la Ley de Paridad por falta de voluntad política del oficialismo provincial”.

“La única realidad es que las mujeres seguimos siendo relegadas de los espacios de poder por quienes se rehúsan a renunciar a sus privilegios”, reconocen.

“Desde este colectivo, que no distingue líneas internas ni conveniencias políticas circunstanciales, manifestamos nuestro total apoyo y acompañamiento a la compañera Rindel en su legítimo reclamo, entendiendo que el mismo sienta precedente para la reivindicación de los derechos políticos de todas las mujeres, en una lucha que viene desde hace años y que no aminora en su fuerza”.

“Por último, como mujeres militantes peronistas que levantamos con orgullo las banderas de la Justicia social y entendemos que la misma no es posible sin igualdad de género, solicitamos que nuestro Partido Justicialista se expida en consonancia con lo que ha consagrado el último Congreso provincial en el que por unanimidad fue incorporada la Paridad de Género a nuestra carta orgánica. Recuerden que volvimos, compañeros y compañeras, para ser mejores y construir una Argentina con todos y con todas”, aseguraron en la misiva.